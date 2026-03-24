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जमुई: 36 डिसमिल जमीन के लिए बहीं 'खून की नदियां'! हिंसक झड़प में करीब 20 स्त्री-पुरुष घायल

Jamui Crime News: जमुई के चकाई थाना क्षेत्र के परांची गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला. जिसमें दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल हुए हैं. टाउन थाना क्षेत्र स्थित पूरब टोला में भी जमीन के हिस्से को लेकर रणक्षेत्र खुल गया और जमकर पत्थरबाजी की गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:58 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Jamui Land Dispute: जमुई के चकाई थाना क्षेत्र के परांची गांव में सोमवार (23 मार्च) की रात भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ. इस मारपीट में लाठी, डंडे और ईंट-पत्थर का खुलकर प्रयोग किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.प्रथम पक्ष के घायल सुदामा साह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर प्रभु दास, लक्ष्मी दास और लोहार दास के परिवार के करीब 20 स्त्री-पुरुषों ने उनके घर पर धावा बोल दिया. सुदामा के अनुसार, जब वे और उनके भाई मनोज साह अकेले थे, तभी हमलावरों ने ईंट-पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया. 

इस हमले में मनोज कुमार साह और सुदामा साह बुरी तरह जख्मी हो गए. वहीं, दूसरे पक्ष के घायल लक्ष्मी दास ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सुदामा साह ने उनके भाई से पहले ही 36 डिसमिल जमीन जबरन लिखवा ली थी. अब वे उनके हिस्से की बाकी जमीन पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं. जब वे इस संबंध में पूछताछ करने गए, तो सुदामा और मनोज ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस पक्ष से लक्ष्मी दास, शंभु दास, गुड्डू दास, मंजू देवी, कृष्ण कुमार, किरण देवी, सोनी देवी, तारनी दास, मेघलाल दास और प्रभु दास घायल हुए हैं.

ये भी पढ़ें- बेगूसरायः कहीं मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प तो कहीं शर्मसार हुई खाकी!

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घटना के बाद अपर थानाध्यक्ष प्रभात राय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया है. थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

टाउन थाना क्षेत्र में भी खूब चलीं लाठियां

ऐसा ही एक मामला शहर के टाउन थाना क्षेत्र स्थित पूरब टोला से भी सामने आया. यहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लाठी-डंडे और पथराव हुआ, जिसमें कुल 07 लोग घायल हो गए. पत्थराबाजी से 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. घटना में एक पक्ष से मोहम्मद आलम, सलमा खातून, आसमा खातून और मोहम्मद आबिद घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से मोहम्मद शकील, मोहम्मद जमील और मोहम्मद अरबाज घायल बताए गए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ओर से जमकर गाली-गलौज, लाठी-डंडे और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल सलमा खातून ने बताया कि 4.30 डिसमिल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. उनका आरोप है कि जमीन का बड़ा हिस्सा मोहम्मद जमील द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इसी रंजिश में घर पर आकर मारपीट की गई. वहीं दूसरे पक्ष के सोनू ने कहा कि जमीन विवाद मोहम्मद आलम और मोहम्मद जमील के बीच है, लेकिन रिश्तेदारी और बातचीत के कारण उन्हें भी विवाद में घसीटा गया. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

रिपोर्ट- अभिषेक

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