/जमुई: जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत, शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

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Jamui Crime News: जमुई-खैरा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह कवैया मुसहरी के पास परिजनों और ग्रामीणों ने 65 वर्षीय बेचनी देवी का शव खटोले पर रखकर करीब दो घंटे तक सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा, दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे. सूचना पर पहुंचे जमुई SDPO सतीश सुमन, टाउन थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार और पुलिस बल ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ.
परिजनों के अनुसार, गुरुवार शाम जमीन के पैसे देने के बहाने परिवार के चार लोगों को बुलाया गया था. आरोप है कि सभी सड़क किनारे बैठे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें कुचल दिया. हादसे में बेचनी देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति कारू मांझी, पुत्र चुनचुन मांझी और बहू सरिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए. कारू मांझी की हालत नाजुक होने पर उन्हें सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है. घायल बहू सरिता देवी ने आरोप लगाया कि संजय यादव ने जमीन का पैसा देने के लिए परिवार को बुलाया था और करीब दो घंटे तक घर के पास बैठाए रखा. इसके बाद उन्हीं के पिकअप वाहन से चारों को कुचल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वाहन हटाकर घायलों को निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई. उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की.
स्थानीय ग्रामीण लालू यादव ने बताया कि बेचनी देवी को मायके की कुछ जमीन मिली थी, जिसकी बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी. इसी सिलसिले में परिवार को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार बेहद गरीब है और मजदूरी व खेती-बाड़ी कर जीवनयापन करता है. ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है.
पूरे मामले पर जमुई SDPO सतीश सुमन और टाउन थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी गई. महिला की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम किया, जिसे समझाकर हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जमीन की खरीद-बिक्री और पैसे के लेनदेन से जुड़े आरोपों की पुष्टि आवेदन मिलने और जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला