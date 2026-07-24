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जमुई: जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत, शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

Jamui Crime News: जमुई-खैरा मुख्य मार्ग पर 65 वर्षीय बेचनी देवी की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक सड़क जाम किया. परिजनों ने जमीन के पैसे के विवाद में जानबूझकर पिकअप से कुचलने का आरोप लगाया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:53 PM IST
जमुई: जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत, शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप
Image Credit: जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत, शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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