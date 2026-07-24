/जमुई: जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत, शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

परिजनों के अनुसार, गुरुवार शाम जमीन के पैसे देने के बहाने परिवार के चार लोगों को बुलाया गया था. आरोप है कि सभी सड़क किनारे बैठे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें कुचल दिया. हादसे में बेचनी देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति कारू मांझी, पुत्र चुनचुन मांझी और बहू सरिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए. कारू मांझी की हालत नाजुक होने पर उन्हें सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है. घायल बहू सरिता देवी ने आरोप लगाया कि संजय यादव ने जमीन का पैसा देने के लिए परिवार को बुलाया था और करीब दो घंटे तक घर के पास बैठाए रखा. इसके बाद उन्हीं के पिकअप वाहन से चारों को कुचल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वाहन हटाकर घायलों को निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई. उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की.