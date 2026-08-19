/जमुई में शराब तस्करी का खेल फेल! 100 लीटर महुआ शराब के साथ नाबालिग गिरफ्तार, बाइक जब्त

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Jamui News: जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुमरडीह गांव के पास पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ एक नाबालिग को पकड़ लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से 100 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है. शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही बजाज पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीर भी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग बाइक से शराब की खेप लेकर कुमरडीह गांव की ओर जा रहा था.
दरअसल, गिद्धौर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पल्सर बाइक से अवैध देसी शराब की खेप इलाके में पहुंचाई जा रही है. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राशि मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मनोज यादव मील के समीप ग्रामीण सड़क पर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बाइक सवार भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद उसे पकड़ लिया.
तलाशी के दौरान बजाज पल्सर बाइक संख्या BR-46F-3315 पर नीले रंग के दो बड़े गैलन मिले. पुलिस ने जब दोनों गैलनों की जांच की तो उनमें 50-50 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुई. इस तरह कुल 100 लीटर शराब जब्त की गई. पुलिस ने शराब के साथ बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया. कार्रवाई में अवर निरीक्षक मनीष कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल रहे.
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए नाबालिग गरही थाना क्षेत्र के ललदैया गांव निवासी कालीचरण यादव का पुत्र बताया गया है. गिद्धौर थानाध्यक्ष राशि मलिक ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला