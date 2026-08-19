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जमुई में शराब तस्करी का खेल फेल! 100 लीटर महुआ शराब के साथ नाबालिग गिरफ्तार, बाइक जब्त

Jamui News: जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को 100 लीटर देसी महुआ शराब के साथ पकड़ा है. आरोपी पल्सर बाइक से शराब की खेप लेकर जा रहा था.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 19, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:08 AM IST
जमुई में शराब तस्करी का खेल फेल! 100 लीटर महुआ शराब के साथ नाबालिग गिरफ्तार, बाइक जब्त
Image Credit: जमुई में शराब तस्करी का खेल फेल! 100 लीटर महुआ शराब के साथ नाबालिग गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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