/जमुई में शराब तस्करी का खेल फेल! 100 लीटर महुआ शराब के साथ नाबालिग गिरफ्तार, बाइक जब्त

Jamui News: जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुमरडीह गांव के पास पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ एक नाबालिग को पकड़ लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से 100 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है. शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही बजाज पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीर भी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग बाइक से शराब की खेप लेकर कुमरडीह गांव की ओर जा रहा था.