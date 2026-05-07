Jamui News: महादलित युवक से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, पिटाई का वीडियो वायरल, थानाध्यक्ष पर मैनेज करने का आरोप

Jamui News: जमुई जिले में महादलित युवक पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. हरियाडीह के रहने वाले सकिंद्रा के बयान के आधार पर, मंगलवार (5 मई) शाम करीब 4:00 बजे SC-ST पुलिस थाने में तीन लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई. यह मामला सोमवार को सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया. पीड़ित सकिंद्रा ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंगों ने पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद, जब वह इंसाफ की उम्मीद में पुलिस थाने गया और लिखित शिकायत दी, तो आरोपी पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए और उस पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो

पीड़ित का कहना है कि भारी दबाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार FIR दर्ज करवाने में सफल रहे. गंभीर आरोप लगाते हुए सकिंद्रा ने दावा किया कि स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने भी मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए दबाव डाला था. हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इस बीच, हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस वीडियो में एक युवक पर हुए शारीरिक हमले की घटना साफ तौर पर दिखाई दे रही है. इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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SC-ST स्टेशन हाउस ऑफिसर ज्योति कुमारी ने कहा कि पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं. उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में सक्रिय रूप से जुटी हुई है और वायरल वीडियो की भी सबूत के तौर पर बारीकी से जांच की जा रही है. एससी-एसटी थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी ने बताया कि पीड़ित द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है. उन्होंने कहा कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो को भी साक्ष्य के तौर पर खंगाला जा रहा है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला, जमुूई