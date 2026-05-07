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Jamui News: जर्जर मांगोबंदर और नरियाना पुल पूरी तरह बंद, सुरक्षा कारणों से NHAI ने लिया बड़ा फैसला, झारखंड जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें

Jamui News: जमुई जिले में सुरक्षा को देखते हुए NHAI ने मांगोबंदर और नरियाना पुल को पूरी तरह बंद कर दिया है. पुलों के पिलरों में लगातार बढ़ती दरारों और जर्जर हालत के कारण यह फैसला लिया गया. पुल बंद होने से खैरा–सोनो मार्ग से झारखंड जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उन्हें करीब 20 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ेगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 07, 2026, 11:31 AM IST

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Jamui News: जर्जर मांगोबंदर और नरियाना पुल पूरी तरह बंद, सुरक्षा कारणों से NHAI ने लिया बड़ा फैसला, झारखंड जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें
Jamui News: जर्जर मांगोबंदर और नरियाना पुल पूरी तरह बंद, सुरक्षा कारणों से NHAI ने लिया बड़ा फैसला, झारखंड जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें

Jamui News: जमुई जिले में आवागमन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुरक्षा कारणों से मांगोबंदर और नरियाना पुल को पूरी तरह बंद कर दिया है. बुधवार को अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मांगोबंदर पुल पर बैरिकेडिंग कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई. वहीं, नरियाना पुल पर भी अब छोटे वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक दोनों पुलों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी और पुल के पिलरों में दरारें बढ़ने के कारण यह छोटे वाहनों के लिए भी असुरक्षित हो गया था. किसी भी संभावित हादसे को देखते हुए प्रशासन और NHAI ने एहतियातन यह बड़ा कदम उठाया है. पुल बंद होने के बाद इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और लोगों को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

मांगोबंदर पुल का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू हुआ था और वर्ष 2011 में यह बनकर तैयार हुआ था. वर्ष 2017 में पुल के 11वें पिलर में पहली बार दरार सामने आई थी, जिसके बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी. समय बीतने के साथ पुल की स्थिति और खराब होती चली गई और अब यह पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती दरारों और कमजोर हो चुके ढांचे को देखते हुए पुल पर किसी भी प्रकार का आवागमन सुरक्षित नहीं रह गया था.

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पुल बंद होने का सीधा असर खैरा–सोनो मार्ग से झारखंड जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है. अब लोगों को गिद्धौर–झाझा–चकाई मार्ग से होकर गुजरना होगा, जिससे करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी. इससे यात्रियों का समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे. जिला प्रशासन और NHAI अधिकारियों का कहना है कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है. खैरा प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन ने बताया कि नदी में वैकल्पिक डायवर्शन बनाया जा रहा है और बलथर की ओर से बायपास मार्ग तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय बेहद जरूरी था.

मांगोबंदर और नरियाना पुल बंद होने के बाद स्थानीय लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसी रास्ते से लोग रोजाना आवागमन करते थे, लेकिन अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना उनकी मजबूरी बन गया है. लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान निकालने, पुल की मरम्मत कराने या नए पुल के निर्माण की मांग की है. पुल बंद होने से जमुई और आसपास के क्षेत्रों की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ा है. हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला जरूरी माना जा रहा है, लेकिन इससे आम लोगों की दिक्कतें भी काफी बढ़ गई हैं.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

 

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