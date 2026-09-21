/जमुई छेड़खानी मामलाः नाबालिग है पीड़िता, अब शोहदों पर कौन सी धाराएं लगेंगी और कितनी हो सकती है सजा?

जमुई में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है. घटना से संबंधित वीडियो ने सभ्य समाज के माथे पर भी गहरा कलंक लगा दिया है. लड़की से छेड़खानी का यह वीडियो काफी डराने वाला है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त को भूखे भेड़ियों की तरह नोंच रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इससे इस केस में पॉक्सो एक्ट लगने की संभावना है. वहीं, साइबर क्राइम की टीम भी वायरल वीडियो की जांच में जुटी है. वीडियो वायरल करने वाला शख्स भी कानूनी शिकंजे में फंस सकता है. आइए जानते हैं कि इस मामले में कौन-कौन सी धाराएं लगने की संभावना है और उनमें कितनी सजा का प्रावधान है.