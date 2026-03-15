Jamui News: छोटी बहन को धमकाकर खदेड़ा, फिर बड़ी बहन से की हैवानियत; जमुई में नाबालिग से दरिंदगी

Jamui Minor Girl Rape: जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. शुक्रवार की शाम एक गांव में शौच के लिए गई नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है.

छोटी बहन को डराकर भगाया

पीड़िता की छोटी बहन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शुक्रवार शाम जब वे दोनों बहियार (खेत) की ओर गई थीं, तभी गांव के दिनेश यादव ने उसकी बड़ी बहन को दबोच लिया. आरोपी ने छोटी बहन को चुप रहने और वहां से भाग जाने के लिए दस रुपये का लालच दिया. जब वह नहीं मानी, तो उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से खदेड़ दिया. डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई. परिजन जब मौके पर पहुंचे तो पीड़िता निर्वस्त्र और बदहवास हालत में मिली.

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शिकायत करने पर पिता को धमकाया

घटना के बाद पीड़िता के पिता जब आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे, तो न्याय मिलने के बजाय उन्हें अपमानित होना पड़ा. आवेदन में बताया गया है कि आरोपी के परिजनों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज की और उन्हें घर से भगा दिया. शनिवार दोपहर को पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया.

पुलिस ने अबतक क्या कार्रवाई की?

मामले की गंभीरता को देखते हुए झाझा थानाध्यक्ष संजय सिंह ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. शनिवार देर रात ही पीड़िता का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया. आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

रिपोर्ट- अभिषेक