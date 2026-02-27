जमुई का 'आधुनिक मांझी': मां को खोने के दर्द से उपजा संकल्प, पंचर बनाने वाले ने खुद के दम पर खड़ी कर दी पुलिया

Jamui News: कहते हैं कि मजबूत इरादे और सच्ची लगन से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं. बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले सरफराज अंसारी ने इसे सच कर दिखाया है. पेशे से पंचर बनाने का काम करने वाले सरफराज ने अपनी मेहनत की कमाई और ग्रामीणों के सहयोग से ऐसी पुलिया बनवा दी, जिसने हजारों लोगों की वर्षों पुरानी परेशानी को खत्म कर दिया. यह पहल केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि एक बेटे के दर्द, संकल्प और समाज के प्रति जिम्मेदारी की जीवंत कहानी है, जिसने पूरे इलाके के लिए प्रेरणा का काम किया है.

मां की याद ने दिया संकल्प

वर्ष 2019 में बरसात के दौरान उफनती नदी पार करने की कठिनाई के बीच सरफराज की मां का निधन हो गया था. उस दर्दनाक घटना ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा. उन्होंने ठान लिया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति नदी पार करने में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा. मां को खोने का दर्द ही उनके संकल्प की सबसे बड़ी ताकत बन गया.

ये भी पढ़ें: लाल गमछा और हाथों में बैलगाड़ी की लगाम, महाशिवरात्रि पर नित्यानंद राय का अनोखा अंदाज

Add Zee News as a Preferred Source

मेहनत की कमाई और ग्रामीणों का सहयोग

आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के बावजूद सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी. पंचर की दुकान से होने वाली कमाई में से वे रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाते रहे. उनके इस जज्बे को देखकर ग्रामीण भी आगे आए और श्रमदान व सहयोग से पुलिया का निर्माण शुरू हुआ. बिना किसी सरकारी मदद के तैयार हुई यह पुलिया करीब 25 फीट लंबी, 13 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची है, जिससे लगभग 40 गांवों की आबादी को सीधा लाभ मिल रहा है.

अब आसान हुआ लोगों का सफर

पुलिया बनने से बच्चों का स्कूल जाना, किसानों का बाजार पहुंचना और मरीजों को अस्पताल ले जाना बेहद आसान हो गया है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी सरफराज के इस कार्य की सराहना की है. सरफराज कहते हैंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए. मां को खोने का दुख आज भी है, मगर सुकून है कि अब किसी और को वह दर्द नहीं सहना पड़ेगा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला