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जमुई कांड के आरोपी नंदन यादव के पिता की करतूतः बेटे के बाद बाप भी गिरफ्तार, जानें 23 साल पहले क्या किया था कांड?

23 साल बाद भी बेटे की हत्या का दर्द सीने में लिए बुजुर्ग दंपती की आंखें आज भी न्याय की राह देख रही हैं. उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि देर से ही सही, उनके बेटे की हत्या का इंसाफ उन्हें जरूर मिले.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 25, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:39 PM IST
जमुई कांड के आरोपी नंदन यादव के पिता की करतूतः बेटे के बाद बाप भी गिरफ्तार, जानें 23 साल पहले क्या किया था कांड?
Image Credit: जमुई कांड के आरोपी नंदन यादव के पिता भी गिरफ्तार, 23 साल पहले किया था एक कांड! (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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