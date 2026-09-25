/जमुई कांड के आरोपी नंदन यादव के पिता की करतूतः बेटे के बाद बाप भी गिरफ्तार, जानें 23 साल पहले क्या किया था कांड?

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जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी नंदन यादव की जांच जब आगे बढ़ी तो उसके पिता गनौरी यादव की क्राइम फाइल भी खुल गई. गनौरी यादव की करतूत सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि 'जैसा बाप-वैसा बेटा'. दरअसल, जमुई कांड के आरोपी नंदन यादव की जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक दोहरे हत्याकांड में गनौरी यादव के राज बाहर आ गए. पुलिस ने 3 अप्रैल 2003 को हुई दो भाइयों की हत्या के मामले में गनौरी यादव को गिरफ्तार कर लिया है. इस डबल मर्डर केस में गनौरी यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. वह अभी तक फरार चल रहा था.
23 साल से फरार चल रहा था गनौरी यादव
इनमें अब तक केवल दशरथ यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि अन्य 10 नामजद आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे. अब इसी मामले में गनौरी यादव, जो नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव के पिता हैं, की भी गिरफ्तारी हुई है. गनौरी यादव की गिरफ्तारी के बाद 23 साल पुराने इस हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हालांकि, मामले में नामजद अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पीड़ित मां-बाप को अब इंसाफ मिलने की राह नजर आ रही है. पीड़ित परिवार चाहता है कि सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े.
गनौरी यादव के खिलाफ पुराने हत्याकांड में मामला दर्ज था और उसकी गिरफ्तारी लंबित थी. नंदन यादव से जुड़े मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस को गनौरी यादव के पुराने केस की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई
संसार देवी और उनके पति अजबी यादव को आज भी वह भयानक दिन याद है, जब उनके बेटों की हत्या की गई थी. करीब 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके दोनों बुजुर्ग आज भी बेटे की हत्या के मामले में न्याय की आस लगाए बैठे हैं. परिवार में अब उनका कोई सहारा नहीं है. उनकी तीन बेटियां हैं. तीनों की शादी हो चुकी है. लिहाजा, बुजुर्ग दंपति अपनी झोपड़ी में एक-दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं.
पीड़ित दंपति ने मंत्री श्रेयसी सिंह से लगाई गुहार
पीड़ित दंपति ने जमुई की भाजपा विधायक एवं बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रेयसी सिंह से भी इस मामले में पहल कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि 23 साल का लंबा इंतजार उनके लिए काफी है. अब उनकी एक ही उम्मीद है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनके बेटे की हत्या के मामले में उन्हें इंसाफ मिले.