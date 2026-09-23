/जमुई छेड़खानी मामलाः विधिज्ञ संघ का बड़ा फैसला, आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता

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जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में आरोपियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है. लोग आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे. इस बीच न्याय के पैरोकारों ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जमुई के वकीलों ने अभियुक्तों की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया है. बिहार के अन्य जिलों के वकीलों ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है. इसी कड़ी में शेखपुरा विधिज्ञ संघ ने जमुई जिला विधिज्ञ संघ के फैसले का समर्थन किया है.
शेखपुरा विधिज्ञ संघ के महासचिव विनोद सिंह ने कहा कि जमुई में नाबालिग छात्रा से हुए घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है. उन्होंने कहा कि नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस के एक्शन की सराहना की, जबकि जिला विधिज्ञ संघ जमुई द्वारा अपराधी के तरफ से कोई भी अधिवक्ता केस नहीं लड़ने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर जिला विधिज्ञ संघ शेखपुरा के भी कोई अधिवक्ता जमुई जाकर आरोपियों के केस नहीं लड़ने को लेकर निर्णय लिया है.
बता दें कि जमुई जिला विधिज्ञ संघ ने मंगलवार (22 सितंबर) को जिले के सभी वकीलों की सहमति से आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया. विधिज्ञ संघ की ओर से ऐलान किया है कि संघ के शीर्ष पदाधिकारी अदालत में आरोपियों की तरफ से केस की पैरवी नहीं करेंगे. विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष सीताराम सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और जघन्यता को देखते हुए सभी अधिवक्ता अपने नैतिक दायित्व और अंतरात्मा के अनुरूप निर्णय लें. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वकीलों का यह नैतिक फैसला पीड़िता के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने का एक बड़ा जरिया है.