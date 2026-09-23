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जमुई छेड़खानी मामलाः विधिज्ञ संघ का बड़ा फैसला, आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता

जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में जिले के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया है. जमुई के बाद अब शेखपुरा के विधिज्ञ संघ की ओर से भी इसी तरह का फैसला लिया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 23, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:14 PM IST
जमुई छेड़खानी मामलाः विधिज्ञ संघ का बड़ा फैसला, आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता
Image Credit: जमुई छेड़खानी मामलाः विधिज्ञ संघ का बड़ा फैसला, आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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