/जमुई छेड़खानी मामलाः लोजपा का दावा- RJD से जुड़े लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सांसद अरुण भारती ने की एनकाउंटर की मांग

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जमुई में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग उठ रही है. बिहार सरकार में सहयोगी लोजपा-रामविलास पार्टी ने भी सीएम सम्राट चौधरी से आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की है. जमुई से लोजपा-रामविलास पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है. आरोपियों का एनकाउंटर करके अपराधियों को सख्त दिया जाना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने इस घटना के पीछे राजद पार्टी से जुड़े लोगों का संबंध होने का दावा किया है. सांसद अरुण भारती ने कहा कि आरजेडी से जुड़े कुछ लोग अक्सर ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं और लगातार कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं.
लोजपा-आर सांसद ने कहा कि हम इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस के लगातार संपर्क में हैं. मैंने SP से बात की है और हम लगातार तालमेल बिठा रहे हैं. हर संभव कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज की. तीन आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और बाकी चार की तलाश जारी है. उधर, खगड़िया से लोजपा-आर पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने भी अपराधियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कानूनी रूप से सिर्फ सजा नहीं दी जाए, जैसे पहले भी एनकाउंटर किए गए हैं इस विषय पर भी उसी तरह का संज्ञान लेने की जरूरत है. राजेश वर्मां ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के चलते बिहार बदनाम होता है.
उधर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की हालत कितनी खराब हो गई है, जहां न्याय मिलना चाहिए, वहां घटना को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है. यह बहुत ही शर्मनाक घटना है. कोई फोटो खिंचवाने भी जा रहा है तो उसके साथ ऐसी घटना हो जा रही है. पूरी तरीके से बिहार में गुंडाराज कायम है. तेजस्वी ने कहा कि एक बिहारी होने के नाते इस तरह की घटना से शर्म से सर झुक जाता है.