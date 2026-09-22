/जमुई छेड़खानी मामलाः लोजपा का दावा- RJD से जुड़े लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सांसद अरुण भारती ने की एनकाउंटर की मांग

लोजपा-आर सांसद ने कहा कि हम इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस के लगातार संपर्क में हैं. मैंने SP से बात की है और हम लगातार तालमेल बिठा रहे हैं. हर संभव कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज की. तीन आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और बाकी चार की तलाश जारी है. उधर, खगड़िया से लोजपा-आर पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने भी अपराधियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कानूनी रूप से सिर्फ सजा नहीं दी जाए, जैसे पहले भी एनकाउंटर किए गए हैं इस विषय पर भी उसी तरह का संज्ञान लेने की जरूरत है. राजेश वर्मां ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के चलते बिहार बदनाम होता है.