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जमुई छेड़खानी मामलाः लोजपा का दावा- RJD से जुड़े लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सांसद अरुण भारती ने की एनकाउंटर की मांग

जमुई की घटना को लेकर अपराधियों का एनकाउंट किए जाने की मांग उठ रही है. बीजेपी की सहयोगी लोजपा-रामविलास पार्टी ने भी इस कांड को अंजाम देने वाले दरिंदों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 22, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:05 AM IST
जमुई छेड़खानी मामलाः लोजपा का दावा- RJD से जुड़े लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सांसद अरुण भारती ने की एनकाउंटर की मांग
Image Credit: जमुई छेड़खानी मामलाः लोजपा का दावा- RJD से जुड़े लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सांसद अरुण भारती ने की एनकाउंटर की मांग (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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