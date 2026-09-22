/जमुई छेड़खानी मामलाः छात्रा को उठाकर भागने वाला आज दोनों पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं रहा

जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर हो गया है. पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त भागने की कोशिश कर रहा था. उसे पकड़ने के लिए उसका हाफ एनकाउंटर करना पड़ा. अभियु्क्त नंदन यादव के पैरों में गोली मारी है, जिससे वह लंगड़ा हो गया है. इसी दौरान नंदन के एक साथी का भी पैर टूट गया है. उसका नाम हरेराम यादव बताया जा रहा है. बता दें कि नंदन यादव वही शख्स है, जिसने वारदात के वक्त अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था और वह लगातार लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा था. इतना ही नहीं वह लड़की को उठाकर भागता भी नजर आ रहा था. अब पुलिस की कार्रवाई के बाद वह अपने दोनों पैरों पर सही से चलने के काबिल नहीं बचा.