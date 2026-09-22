/जमुई छेड़खानी मामलाः मुख्य आरोपी नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

नंदन यादव की जानकारी जुटाते हुए पुलिस उसके ठिकाने मड़वा पहाड़ी पर पहुंच गई. चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने नंदन यादव से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फिर भी भागने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पैर को निशाना बनाते हुए गोली चलानी पड़ी. गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया. इस दौरान नंदन यादव के साथी हरेराम यादव का पैर टूट गया. नंदन यादव और हरेराम यादव को उपचार के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है. दोनों अभियुक्तों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड के आसपास एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.