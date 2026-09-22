/जमुई छेड़खानी मामलाः मुख्य आरोपी नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

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बिहार के जमुई में 10वीं क्लास की नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी के मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है. आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. गोली लगने से वह घायल हो गया है. नंदन यादव वही आरोपी है, जिसने वारदात को अंजाम देने के वक्त अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था. जानकारी के मुताबिक, पुलिस का शिकंजा कसते देख नंदन यादव बिहार छोड़कर भागने की फिराक में था. वह अपने एक साथी के साथ बिहार छोड़ने वाला था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी लग गई.
नंदन यादव की जानकारी जुटाते हुए पुलिस उसके ठिकाने मड़वा पहाड़ी पर पहुंच गई. चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने नंदन यादव से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फिर भी भागने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पैर को निशाना बनाते हुए गोली चलानी पड़ी. गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया. इस दौरान नंदन यादव के साथी हरेराम यादव का पैर टूट गया. नंदन यादव और हरेराम यादव को उपचार के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है. दोनों अभियुक्तों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड के आसपास एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.
ये इतना घृणित अपराध है कि जितनी निंदा की जाए, वो कम है. इसमें जो भी दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस घटना को करने वाले, वीडियो बनाने वाले और उसे वायरल करने वाले, सभी की पहचान की जा रही है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. विजय चौधरी, डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार इस घटना को लेकर बहुत संजीदा है. इस घटना में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भले ही इसे घृणित अपराध बताया हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे छिटपुट घटना बताया. उमेश कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई छिटपुट घटना घटती है तो हम सरकार के तौर पर संवेदनशील हैं. उनके बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है.