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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जमुई की 'नल-जल योजना', बिना पानी दिए ही जमींदोज हुई टंकी; कब जागेगा प्रशासन?

Jamui News: बिहार के जमुई शहर में सरकार की महत्वाकांक्षी 'सात निश्चय योजना' फेल होती नजर आ रही है. लाखों रुपये की लागत से बनी जल-नल योजना की पानी टंकी जमीन पर गिरी पड़ी है, जिससे महादलित समाज के लोगों को अब भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:39 PM IST

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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जमुई की 'नल-जल योजना', बिना पानी दिए ही जमींदोज हुई टंकी; कब जागेगा प्रशासन?
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जमुई की 'नल-जल योजना', बिना पानी दिए ही जमींदोज हुई टंकी; कब जागेगा प्रशासन?

Jamui News: जमुई शहर के एक पॉश इलाके में महादलित समाज के लिए चलाई गई सरकार की महत्वाकांक्षी 'सात निश्चय योजना' के तहत बनाई गई जल-नल व्यवस्था पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है. लाखों रुपये की लागत से तैयार की गई पानी की टंकी आज जमीन पर गिरी पड़ी है, जबकि इलाके के लोग अब भी पीने के साफ पानी के लिए जूझ रहे हैं. योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही और अधूरे काम के कारण यह पहल शुरू होने से पहले ही दम तोड़ती दिख रही है. इससे न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी हुई है, बल्कि लोगों का भरोसा भी डगमगाया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जलमीनार का स्ट्रक्चर तो बना दिया गया, लेकिन टंकी को कभी सही तरीके से स्थापित ही नहीं किया गया. मोटर और टंकी के बीच कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी की आपूर्ति शुरू ही नहीं हो सकी. हालात इतने खराब रहे कि एक तेज हवा के झोंके में टंकी गिरकर जमीन पर आ गई और तब से उसी हालत में पड़ी है.

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ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार मुखिया और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इतना ही नहीं, इलाके में लगाए गए चापाकल भी बार-बार खराब हो जाते हैं, जिससे पानी की समस्या और गंभीर हो गई है. इस लापरवाही को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है.

वहीं, नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि मोटर चालू हालत में है, लेकिन टंकी से कनेक्ट नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि महादलित समाज के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके. अब देखना होगा कि यह आश्वासन कब तक हकीकत में बदलता है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

 

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