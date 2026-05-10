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जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक ही दिन में हजारों विवादों का निपटारा, जानें कैसे मिली लोगों को राहत

Jamui News: जमुई व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निष्पादन किया गया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, DM नवीन कुमार और SP विश्वजीत दयाल ने लोक अदालत की उपयोगिता पर जोर देते हुए इसे त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला न्याय का प्रभावी माध्यम बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 12:26 PM IST

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जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक ही दिन में हजारों विवादों का निपटारा, जानें कैसे मिली लोगों को राहत
जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक ही दिन में हजारों विवादों का निपटारा, जानें कैसे मिली लोगों को राहत

Jamui News: जमुई स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का गरिमामय आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, DM नवीन कुमार तथा SP विश्वजीत दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य 'न्याय सबके लिए' के संकल्प को साकार करना था. इसके तहत हजारों लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न पीठों का गठन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने लोक अदालत की उपयोगिता, न्याय प्रणाली में इसकी भूमिका और आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में इसकी अहमियत पर विस्तार से प्रकाश डाला.

समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' की भावना का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लोक अदालत केवल मुकदमों का बोझ कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ और न्याय पहुंचाने का मानवीय प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह भारतीय न्याय प्रणाली का ऐसा समावेशी स्वरूप है, जो आपसी संवाद और सहमति के आधार पर विवादों का स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है.

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने लोक अदालत के विधिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां से प्राप्त डिक्री को सिविल कोर्ट के फैसले के समान वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है. उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है. वहीं SP विश्वजीत दयाल ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और कम खर्चीला बनाती है. यहां न तो कोर्ट फीस लगती है और न ही वर्षों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में 'किसी की हार नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की जीत' सुनिश्चित होती है.

कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मंजूश्री ने सभी अतिथियों एवं विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा लंबित मामलों के समाधान में सकारात्मक पहल करने की अपील की. राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली-पानी बकाया, श्रम विवाद एवं मोटर दुर्घटना दावों सहित विभिन्न मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया. जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 106 मामलों में कुल 10 लाख 16 हजार 348 रुपये ई-चालान राशि जमा कराई गई. इनमें 58 ऑफलाइन मामलों से 5 लाख 33 हजार 748 रुपये तथा 48 ऑनलाइन मामलों से 4 लाख 82 हजार 600 रुपये प्राप्त हुए. वहीं, यातायात पुलिस द्वारा 154 चालानों का निष्पादन कर 1 लाख 70 हजार 500 रुपये की वसूली की गई.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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