/जमुई में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल से देसी राइफल बरामद

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Jamui News: बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान CRPF 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने गुरमाह, मुशहरिटांड़, करहरा और आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर छिपाकर रखी गई एक देसी राइफल बरामद की है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में हथियारों का जखीरा छिपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी. सूचना मिलते ही CRPF 215 बटालियन की QAT और A/215 समवाय चोरमारा के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया. जवानों ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी कर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया.
तलाशी के दौरान जंगल में छिपाकर रखी गई एक देसी राइफल बरामद हुई. हथियार मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में भी सर्च अभियान चलाया. हालांकि, मौके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. बरामद हथियार को जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. सुरक्षा बल अब बरामद देसी राइफल के स्रोत और इसे जंगल में छिपाकर रखने वाले लोगों की पहचान करने में जुटे हैं.
बताया गया है कि यह संयुक्त कार्रवाई जमुई एसपी विश्वजीत दयाल और CRPF 215 बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल के नेतृत्व में अंजाम दी गई. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सल प्रभावित पहाड़ी और जंगली इलाके में सक्रिय संदिग्ध तत्वों के बीच हड़कंप मच गया है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जवानों की सक्रियता बढ़ाई गई है.
फिलहाल बरामद देसी राइफल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने और जंगल में छिपे हथियारों की तलाश के लिए संयुक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहने की बात कही गई है. पुलिस हथियार की जांच के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि इसे जंगल में किसने और किस उद्देश्य से छिपाकर रखा था.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला