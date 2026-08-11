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जमुई में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल से देसी राइफल बरामद

Jamui News: जमुई के बरहट थाना क्षेत्र में CRPF 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाकर जंगल से एक देसी राइफल बरामद की. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. मामले की जांच जारी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:17 AM IST
जमुई में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल से देसी राइफल बरामद
Image Credit: जमुई में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल से देसी राइफल बरामद (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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