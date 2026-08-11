/जमुई में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल से देसी राइफल बरामद

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान CRPF 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने गुरमाह, मुशहरिटांड़, करहरा और आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर छिपाकर रखी गई एक देसी राइफल बरामद की है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में हथियारों का जखीरा छिपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी. सूचना मिलते ही CRPF 215 बटालियन की QAT और A/215 समवाय चोरमारा के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया. जवानों ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी कर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया.