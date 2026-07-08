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जमुई में इंसानियत शर्मसार: झाड़ियों में फेंका नवजात का शव, मुंह में दबाकर सड़क पर लाया कुत्ता, पुलिस जांच में जुटी

jamui News: बिहार के जमुई में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. पुरानी बाजार स्थित गौशाला रोड पर झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई. में एक कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाकर सड़क किनारे लाता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना पर पुलिस और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:40 AM IST
जमुई में इंसानियत शर्मसार: झाड़ियों में फेंका नवजात का शव, मुंह में दबाकर सड़क पर लाया कुत्ता, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: जमुई में इंसानियत शर्मसार: झाड़ियों में फेंका नवजात का शवSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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