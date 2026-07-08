/जमुई में इंसानियत शर्मसार: झाड़ियों में फेंका नवजात का शव, मुंह में दबाकर सड़क पर लाया कुत्ता, पुलिस जांच में जुटी

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jamui News: बिहार के जमुई शहर से मानवता को झकझोर देने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. शहर के पुरानी बाजार स्थित गौशाला रोड पर कोयला डिपो के सामने शनिवार को झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि एक कुत्ता नवजात के शव को अपने मुंह में दबाकर झाड़ियों से सड़क किनारे ले आता हुआ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर सबसे पहले कुत्ते पर पड़ी. पास जाकर देखा तो उसके मुंह में एक नवजात शिशु था. लोगों ने तुरंत कुत्ते को भगाया, जिसके बाद नवजात का शव सड़क किनारे पड़ा मिला. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत डायल-112 पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और टाउन थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी बुलाया गया. FSL की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और बारीकी से जांच की. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक कुत्ता झाड़ियों से नवजात के शव को मुंह में दबाकर सड़क किनारे लाता है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा, जहां देर रात पोस्टमार्टम कराया गया.
फिलहाल पुलिस इस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है कि नवजात को झाड़ियों में किसने और किन परिस्थितियों में फेंका. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला