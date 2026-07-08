/जमुई में इंसानियत शर्मसार: झाड़ियों में फेंका नवजात का शव, मुंह में दबाकर सड़क पर लाया कुत्ता, पुलिस जांच में जुटी

jamui News: बिहार के जमुई शहर से मानवता को झकझोर देने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. शहर के पुरानी बाजार स्थित गौशाला रोड पर कोयला डिपो के सामने शनिवार को झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि एक कुत्ता नवजात के शव को अपने मुंह में दबाकर झाड़ियों से सड़क किनारे ले आता हुआ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.