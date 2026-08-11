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जमुई में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटका मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

Jamui News: जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव घर के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. मायके वालों ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और पांच लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:26 PM IST
जमुई में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटका मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप
Image Credit: जमुई में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटका मिला शव (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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