/जमुई में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटका मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. महिला का शव घर के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. मृतका के मायके वालों ने पति समेत सास-ससुर, ननद और देवर पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने, मारपीट करने और पांच लाख रुपये की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतका के भाई पप्पू गोस्वामी ने बताया कि उसकी बहन की शादी पैरगाहा गांव निवासी दिलीप गोस्वामी के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब एक महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगे थे. पांच लाख रुपये की मांग को लेकर महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.