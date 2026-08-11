/जमुई में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटका मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

राज्य चुनें
Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. महिला का शव घर के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. मृतका के मायके वालों ने पति समेत सास-ससुर, ननद और देवर पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने, मारपीट करने और पांच लाख रुपये की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतका के भाई पप्पू गोस्वामी ने बताया कि उसकी बहन की शादी पैरगाहा गांव निवासी दिलीप गोस्वामी के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब एक महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगे थे. पांच लाख रुपये की मांग को लेकर महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.
परिजनों के अनुसार, दो दिन पहले भी महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी और उसे सोहजाना चौक पर छोड़ दिया गया था. आरोप है कि उससे कहा गया था कि पहले पांच लाख रुपये लेकर आओ, तभी उसे वापस ससुराल में रहने दिया जाएगा. इसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई.
मृतका के भाई के मुताबिक, घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. सभी लोग पूजा करने के लिए बाहर गए हुए थे. जब परिवार के लोग वापस लौटे तो नवविवाहिता पंखे के सहारे दुपट्टे से लटकी हुई मिली. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही झाझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद मायके पक्ष की ओर से लगाए गए दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला