Jamui News: खेलते-खेलते खुले कुएं में गिरा मासूम, 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत से गांव में मचा कोहराम

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत खड़ूई गांव में शनिवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. खेल-खेल में एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि थोड़ी सी असावधानी ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली. इस हादसे ने न सिर्फ परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि ग्रामीणों के बीच भी भय और आक्रोश का माहौल बना दिया है.

कैसे हुआ हादसा

मृतक बच्चे की पहचान खड़ूई गांव निवासी विनय यादव के 4 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार के रूप में की गई है. जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 9 बजे अंकुश अपने घर के पास खेल रहा था, जबकि उसकी मां खेत में काम करने गई हुई थी. खेलते-खेलते वह घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक खुले कुएं के पास पहुंच गया और उसमें गिर गया.

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खोजबीन और अस्पताल तक पहुंच

कुछ समय बाद जब बच्चे की मां ने उसे आसपास नहीं देखा तो वह घबरा गई और खोजबीन शुरू की. काफी तलाश के बाद ग्रामीणों को आशंका हुई कि बच्चा कुएं में गिर गया है. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि कुआं लंबे समय से खुला हुआ था और उसके चारों ओर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर खुले कुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक स्थानों को जल्द सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला