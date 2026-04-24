Jamui News: एम्बुलेंस का तेल खत्म होने से मरीज की मौत पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, एजेंसी को नोटिस जारी

जमुई: बिहार के जमुई जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक डरावनी और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहाँ सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. जमुई सदर अस्पताल से पटना रेफर किए गए एक मरीज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसे ले जा रही एम्बुलेंस का तेल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया था. इस दिल दहला देने वाली घटना को स्वास्थ्य विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है. जमुई के सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एम्बुलेंस सेवा प्रदाता एजेंसी 'जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड' के कलस्टर लीडर से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है. विभाग ने एजेंसी से पूछा है कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए.

घटना की शुरुआत तब हुई जब झाझा प्रखंड के बाबू बांक गांव निवासी 75 वर्षीय धीरज रविदास की तबीयत खराब होने पर उन्हें जमुई सदर अस्पताल लाया गया. सिर में खून जमने की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. दोपहर 1:11 बजे एम्बुलेंस पटना के लिए रवाना हुई, लेकिन लापरवाही का आलम यह था कि ड्राइवर ने सिकंदरा में मात्र 100 रुपये का तेल डलवाया. दोपहर 1:40 बजे सिकंदरा-शेखपुरा मार्ग पर मतासी के पास सुनसान इलाके में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया और वह बीच सड़क पर खड़ी हो गई. करीब दो घंटे तक भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में एम्बुलेंस खड़ी रही, लेकिन न तो चालक ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की और न ही मरीज को बचाने की पहल. आखिरकार 3:31 बजे बुजुर्ग ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

इस मामले में एजेंसी के कलस्टर लीडर नीतीश कुमार का बयान बेहद हैरान करने वाला है. उन्होंने बताया कि चालकों को एक विशेष कंपनी (भारत पेट्रोलियम) का कार्ड दिया जाता है और उन्हें उसी कंपनी के पंप से तेल लेना होता है. उनका तर्क है कि रास्ते में संबंधित कंपनी के पंप पर तेल उपलब्ध नहीं था, इसलिए यह नौबत आई. हालांकि, सवाल यह उठता है कि एक गंभीर मरीज की जान की कीमत क्या उस 'कार्ड' से कम थी? परिजनों का आरोप है कि चालक की मनमानी और एजेंसी की खराब व्यवस्था ने उनके पिता को उनसे छीन लिया. मृतक के पुत्र अजीत रविदास ने इस मामले में सिविल सर्जन, एसपी और डीएम से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.

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सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने पहले इस मामले से अनभिज्ञता जताई थी, लेकिन मीडिया में खबर आने और विभाग के संज्ञान लेने के बाद अब कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन रक्षक सेवाओं में इस तरह की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जमुई से लेकर पटना तक इस घटना की चर्चा है और लोग दोषी एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, एजेंसी को जवाब देने के लिए समय दिया गया है, जिसके बाद विभाग आगे की दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.