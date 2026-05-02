Jamui News: अवैध पार्किंग पर प्रशासन का डंडा, अस्पताल के बाहर से 4 प्राइवेट एंबुलेंस जब्त

Jamui News: बिहार के जमुई जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अस्पताल के पास खड़ी प्राइवेट एंबुलेंस के खिलाफ सख्ती दिखाई है. लंबे समय से मिल रही शिकायतों और गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने छापेमारी कर चार एंबुलेंस को जब्त कर लिया. बताया जा रहा है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद एंबुलेंस कर्मी अस्पताल परिसर के आसपास अवैध पार्किंग कर रहे थे, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि मरीजों की सुविधा भी बाधित हो रही थी.

SDM सौरव सुमन ने बताया कि प्रशासन द्वारा कई बार स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि सदर अस्पताल के पास प्राइवेट एंबुलेंस खड़ी नहीं की जाए. इसके बावजूद एंबुलेंस संचालक नियमों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से वाहन खड़ा कर रहे थे.

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जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ एंबुलेंस कर्मी अस्पताल से निकलने वाले मरीजों को अपने प्रभाव में लेकर निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराते थे. इससे मरीज सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे थे. प्रशासन ने इस पूरे मामले को सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए सख्त कार्रवाई की है.

कार्रवाई के बाद प्राइवेट एंबुलेंस संचालकों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने संकेत दिया है कि आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. जब्त की गई एंबुलेंस रिंकू पांडेय, दो पिंकू पांडेय और एक बच्चन रावत की बताई जा रही हैं, जिनके कागजात की भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला