Jamui News: स्कूल से गायब शिक्षिका फोटो भेजकर बना रही थीं हाजिरी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

जमुई: जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय, चहबच्चा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि विद्यालय की शिक्षिका प्रेमलता कुमारी पिछले करीब दो महीनों से स्कूल नहीं आ रही थीं, लेकिन तकनीक का सहारा लेकर फोटो के जरिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी. इस पूरे कथित फर्जीवाड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका नियमित रूप से विद्यालय से गायब रहती थीं, बावजूद इसके उनकी हाजिरी दर्ज होती रही. वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जमकर नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि अगर बिना विद्यालय आए उपस्थिति बनाई जा रही है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही और मिलीभगत को दर्शाता है.

मामले को लेकर एबीवीपी के जिला सह संयोजक सौरभ पासवान ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की है. शिकायत में कहा गया है कि विद्यालय में लंबे समय से मध्याह्न भोजन योजना पूरी तरह बंद है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में नामांकित अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, जिनकी शिक्षा लगातार बाधित हो रही है.

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वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुबोध पासवान पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी निभाने के बजाय निजी कार्यों और ठेकेदारी में अधिक व्यस्त रहते हैं. जब इस संबंध में उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को जनगणना ड्यूटी में व्यस्त बताते हुए फोन काट दिया.

इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी दया शंकर ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि शिक्षिका प्रेमलता कुमारी पहले से ही इसी प्रकरण में निलंबित चल रही हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यालय में एमडीएम बंद रहने और शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायत मिली है. DEO ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है. डिजिटल अटेंडेंस जैसी व्यवस्था, जिसे पारदर्शिता के लिए लागू किया गया था, अब उसी का दुरुपयोग कर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के आरोप सामने आ रहे हैं.