Jamui News: हाइवा ड्राइवर से वसूली का वीडियो वायरल, 4 पुलिसकर्मी निलंबित, SP ने की सख्त कार्रवाई

Jamui News: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए जमुई के कटौना चेक पोस्ट पर हाइवा चालक से अवैध वसूली के मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत दयाल ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है. कटौना चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अवर निरीक्षक समेत चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार देर रात जमुई-गिद्धौर मुख्य मार्ग पर हुई. झारखंड के गिरिडीह जिले से शेखपुरा जा रहे ट्रांसपोर्ट वाहन (हाइवा) के चालक वकील यादव को चेक पोस्ट पर रोक लिया गया. पुलिसकर्मियों ने पहले चालक से वाहन के कागजात और लाइसेंस मांगे. सभी दस्तावेज वैध पाए जाने के बावजूद, पुलिस पदाधिकारियों ने चालक पर वाहन के अंदर बाजा बजाने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाने की धमकी दी.

बाद में, पुलिसकर्मियों ने चालक से 700 रुपये की मांग की, जिसे चालक ने देने के बाद ही घटना कैमरे में कैद हो गई. वीडियो वायरल होने पर मामले की जांच SP विश्वजीत दयाल ने खुद कराई. जांच में दोषी पाए जाने पर SP ने पुलिस अवर निरीक्षक सदानंद कुमार, कांस्टेबल सुबोध कुमार, विजय कुमार और महिला कांस्टेबल भाग्यश्री कुमारी को निलंबित कर दिया.

ये भी पढ़ें: Lakhisarai News: छट्‌ठू महतो हत्याकांड का बड़ा खुलासा, साली और साढ़ू गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

SP विश्वजीत दयाल ने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामले को आगे भी गंभीरता से देखा जाएगा. उनके इस आदेश के बाद कटौना चेक पोस्ट पर कार्य कर रहे अन्य पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ता है. पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी थाना क्षेत्रों में निगरानी कड़ी रखी जाएगी. यह मामला इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी भी अधिकारी द्वारा अवैध वसूली या गलत व्यवहार किया जाता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है.

इनपुट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!