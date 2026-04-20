Jamui News: बेखौफ चोरों का तांडव, एक ही रात चार घरों को बनाया निशाना; लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ

Jamui News: जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के वरणपुर और बुधवाडीह गांव में चोरों ने बीती रात बड़ी वारदात को अंजाम देकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बेखौफ चोरों ने एक ही रात चार अलग-अलग घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है. लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की गश्ती व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है.

वरणपुर गांव में चोरों ने मो. कासिम और मुनिया बीबी के घर को निशाना बनाया. मो. कासिम के अनुसार चोर छत के रास्ते घर में घुसे और अंदर का दरवाजा तोड़कर करीब 3 लाख रुपये के जेवरात, पानी का मोटर और शादी के महंगे कपड़े चुरा ले गए. इसके अलावा 1300 रुपये नकद भी गायब कर दिए गए. वहीं मुनिया बीबी के घर से मांगटीका, चंद्रहार, चूड़ी समेत करीब 3 लाख रुपये मूल्य के आभूषण और घरेलू बर्तन चोरी कर लिए गए.

ये भी पढ़ें: SVU Action: पटना में कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के घर और दफ्तर पर छापेमारी

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह बुधवाडीह गांव में संजय यादव और मंजीत यादव के बंद पड़े घरों को चोरों ने निशाना बनाया. मंजीत यादव की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि चोरों ने घर के सभी कमरों और गोदरेज के ताले तोड़ दिए. चोर अपने साथ नकदी, एलसीडी टीवी, पंखा, इंडक्शन चूल्हा और मोटर समेत कीमती सामान ले गए. दोनों घरों को मिलाकर करीब 4 लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है.

घटना के बाद चंद्रमंडीह थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि वरणपुर निवासी मो. कासिम का आवेदन प्राप्त हो गया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अन्य पीड़ितों से भी आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस ने कहा कि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जल्द ही चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला