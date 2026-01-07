Advertisement
Jamui News: जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोस्ट वांटेड नक्सली महेश यादव को धरा

Naxalite Mahesh Yadav Arrested: नक्सली महेश यादव की गिरफ्तारी थम्हन और चिहलकाखार गांव के बीच स्थित पहाड़ी इलाके से की गई. पुलिस को देखते ही नक्सली ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाबल के जवानों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:01 AM IST

जमुई पुलिस
Jamui Police Arrested Naxalite Mahesh Yadav: बिहार की जमुई पुलिस ने मंगलवार (06 जनवरी) को एक बड़े नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल है. जानकारी के मुताबिक, चरकापत्थर थाना क्षेत्र में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसबी और चरकापत्थर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वांछित नक्सली महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार नक्सली की पहचान महेश यादव, पिता मुंशी उर्फ मुशो मुसहर यादव, उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार महेश यादव की गिरफ्तारी थम्हन और चिहलकाखार गांव के बीच स्थित पहाड़ी इलाके से की गई.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एसएसबी चरकापत्थर को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली महेश यादव अपने गांव थम्हन से चिहलकाखार होते हुए बरमोरिया जंगल की ओर जा रहा है. सूचना के आधार पर एसएसबी के सहयोग से चरकापत्थर थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने सशस्त्र बल के साथ इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया. जैसे ही पुलिस टीम चिहलकाखार पहाड़ी के पास पहुंची, पुलिस को देखते ही नक्सली महेश यादव भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि थाना प्रभारी रंजीत कुमार की सूझबूझ और तत्परता से उसे मौके पर ही धर दबोचा गया.

थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि नक्सली महेश यादव की गिरफ्तारी खैरा थाना कांड संख्या 50/12 में वांछित होने के आधार पर की गई है. गिरफ्तार नक्सली को मंगलवार को ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिहाज से अहम उपलब्धि माना जा रहा है. वहीं पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले से से वांछित माओवादी रामप्रवेश बैठा एवं सुरेश सहनी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, रामप्रवेश बैठा के खिलाफ पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारण जिले के कई थानों में हत्या, रंगदारी, डकैती सहित 23 नक्सल केस दर्ज हैं. जबकि सुरेश सहनी उर्फ के विरुद्ध पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला के कई थानों में हत्या सहित 16 नक्सल केस दर्ज हैं.

रिपोर्ट- अभिषेक

