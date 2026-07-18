/जमुईः जमीन विवाद में महिला हत्या मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस ने किउल स्टेशन से दबोचा

जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के दादपुर गांव में 28 जून को जमीन विवाद के दौरान कुछ दबंगों ने एक महिला की बड़ी बेरहमी से पिटाई की थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एसडीपीओ राजेश कुमार ने शुक्रवार (17 जुलाई) को प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की जांच के लिए गठित टीम ने मुख्य आरोपी वासुदेव यादव और उसके बेटे सुभाष यादव को किउल स्टेशन से गिरफ्तार किया. एसडीपीओ ने बताया कि घटना में सुहागा देवी, दुल्हन काजल कुमारी, बेबी देवी समेत आधा दर्जन लोगों के साथ घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की गई थी. गंभीर रूप से घायल बेबी देवी की पटना पीएमसीएच ले जाने के दौरान मौत हो गई थी.