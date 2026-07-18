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जमुईः जमीन विवाद में महिला हत्या मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस ने किउल स्टेशन से दबोचा

Jamui Crime News: एसडीपीओ ने बताया कि घटना में सुहागा देवी, दुल्हन काजल कुमारी, बेबी देवी समेत आधा दर्जन लोगों के साथ घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की गई थी. गंभीर रूप से घायल बेबी देवी की पटना पीएमसीएच ले जाने के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में किऊल रेलवे स्टेशन से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:12 AM IST
जमुईः जमीन विवाद में महिला हत्या मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस ने किउल स्टेशन से दबोचा
Image Credit: जमुईः जमीन विवाद में महिला हत्या मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस ने किउल स्टेशन से दबोचा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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