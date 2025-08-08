Jamui News: जमुई से पूरे बिहार में बहाया जा रहा था खून! पुलिस ने 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 5 को धरा
Jamui News: जमुई से पूरे बिहार में बहाया जा रहा था खून! पुलिस ने 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 5 को धरा

Jamui News: जमुई पुलिस ने 5 हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस अवैध हथियार फैक्ट्री के लिए सामग्री मुहैया कराने वाला व्यक्ति अमित सिंह उर्फ़ फन्नू है, जबकि पूरे नेटवर्क का संचालन मुखिया मुन्ना साव करता था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:22 PM IST

Jamui Police Exposed 3 Mini Gun Factories: बिहार में बीते कुछ महीनों में अपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं प्रदेश के सभी जिलों से सामने आती रहती हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को कड़े निर्देश दिए थे. जिसका असर अब दिखाई देने लगा है. बिहार की जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में तीन मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा किया है. जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरखार पंचायत स्थित मुखिया मुन्ना साव के घर संचालित एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है. इस दौरान पुलिस ने तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर दो निर्मित पिस्टल, 27 अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस और हथियार निर्माण में प्रयुक्त लेथ मशीनें जब्त की हैं. मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना मुखिया मुन्ना साव और उसका सहयोगी अमित सिंह उर्फ फन्नू फरार हैं.

इन ठिकानों पर हुई छापेमारी

मुखिया मुन्ना साव के घर के अलावा पुलिस ने गरही चौक और कल्याणपुर स्थित गुड्डू सिन्हा के आवास पर भी छापेमारी की. सभी जगहों से हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, अर्धनिर्मित पिस्टल और आधुनिक लेथ मशीनें बरामद की गईं. पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें मुंगेर निवासी मो. खुर्शीद आलम और मो. जाहिर, कोलकाता निवासी बिस्मिल्ला अली और मो. गाजी अली तथा एक स्थानीय निवासी धर्मवीर साव (मुखिया मुन्ना साव का रिश्तेदार) शामिल हैं.

मुख्य सप्लायर फरार

एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस अवैध हथियार फैक्ट्री के लिए सामग्री मुहैया कराने वाला व्यक्ति अमित सिंह उर्फ़ फन्नू है, जबकि पूरे नेटवर्क का संचालन मुखिया मुन्ना साव करता था. दोनों फरार हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. एसपी दयाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह नेटवर्क केवल जमुई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य जिलों और संभवतः अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. हथियार निर्माण में कुशल कारीगरों को बंगाल और मुंगेर से बुलाकर काम कराया जा रहा था.

रात में बरामद हुआ बैरल

छापेमारी के दौरान देर रात पुलिस ने अमित सिंह उर्फ़ फन्नू के घर से हथियार और एक राइफल का बैरल भी बरामद किया है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है—कहां से कच्चा माल लाया जाता था, हथियारों की सप्लाई कहां होती थी, और किन-किन लोगों की इसमें संलिप्तता है. मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- अभिषेक

