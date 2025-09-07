Jamui News: जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912587
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद

जमुई पुलिस ने झाझा थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, जिंदा कारतूस और उपकरण बरामद किए. छापेमारी के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि मुख्य संचालक फरार हो गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश
जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश

Mini Gun Factory Exposed In Jamui: बिहार का जमुई जिला लगातार अवैध हथियार निर्माण का गढ़ बनता जा रहा है. पुलिस ने एक बार फिर झाझा थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि जमुई, मुंगेर की तरह ही अब हथियार कारोबार का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है.

जमुई एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि झाझा के घोरिकवा और बाराजोर गांव में अवैध हथियार बनाने का धंधा चल रहा है. सूचना के आधार पर झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने दोनों गांवों में एक साथ छापेमारी की और हथियार बनाने से जुड़ी सामग्री बरामद की.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाराजोर निवासी शाहिद आलम और इजराइल हक उर्फ छोटू अंसारी के घर से हथियार बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए. वहीं घोरिकवा गांव निवासी मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी के ठिकाने से भी हथियार निर्माण से जुड़ा सामान मिला. पुलिस ने इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फरार आरोपी इस मिनी गन फैक्ट्री का मुख्य संचालक था. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था और इसके तार कई आपराधिक गिरोहों से जुड़े हैं. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

गौरतलब है कि जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्रियों का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी गरही, कल्याणपुर और मलयपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कई बार छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. हालांकि इस कारोबार का मास्टरमाइंड और कुख्यात अपराधी मुखिया मुन्ना साह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है. उन्होंने कहा कि, "गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. मौके से अर्धनिर्मित हथियार और बनाने का सामान बरामद हुआ है. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जब तक जिले से अवैध हथियार का धंधा खत्म नहीं हो जाता, पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी."

इनपुट- अभिषेक निरला

ये भी पढ़ें- Kishanganj News: किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui News

Trending news

Upendra Kushwaha
'एनडीए में सम्मान की कमी नहीं, विपक्ष अपनी चिंता करे', बोले उपेंद्र कुशवाहा
Sanjay Yadav
सत्ता पक्ष पर बरसे सांसद संजय यादव, कहा- तेजस्वी ने नींद से जगाया मुख्यमंत्री को
Bihar politics
Bihar: अशोक चिह्न हटाने पर गरमाई सियासत, ललन सिंह और विजय सिन्हा ने जताया विरोध
Jehanabad news
पप्पू यादव का सम्राट चौधरी पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप
Kishanganj News
Kishanganj News: किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला
Bihar News
Patna News: मांगों को लेकर धरने पर बैठीं PMCH की नर्सें, मरीजों की सेवा पर पड़ा असर
Manoj Bhawuk
'पाती अक्षर सम्मान 2025' से नवाजे गए मनोज भावुक
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan: पटना-रांची की रात होगी खास, दिखेगा साल 2025 का सबसे लंबा चंद्रग्रहण
Bihar politics
Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने भरी हुंकार, सभी सीटें जीतने का लक्ष्य
Bihar politics
Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत
;