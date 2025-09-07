Jamui News: जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद

Mini Gun Factory Exposed In Jamui: बिहार का जमुई जिला लगातार अवैध हथियार निर्माण का गढ़ बनता जा रहा है. पुलिस ने एक बार फिर झाझा थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि जमुई, मुंगेर की तरह ही अब हथियार कारोबार का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है.

जमुई एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि झाझा के घोरिकवा और बाराजोर गांव में अवैध हथियार बनाने का धंधा चल रहा है. सूचना के आधार पर झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने दोनों गांवों में एक साथ छापेमारी की और हथियार बनाने से जुड़ी सामग्री बरामद की.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाराजोर निवासी शाहिद आलम और इजराइल हक उर्फ छोटू अंसारी के घर से हथियार बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए. वहीं घोरिकवा गांव निवासी मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी के ठिकाने से भी हथियार निर्माण से जुड़ा सामान मिला. पुलिस ने इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फरार आरोपी इस मिनी गन फैक्ट्री का मुख्य संचालक था. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था और इसके तार कई आपराधिक गिरोहों से जुड़े हैं. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

गौरतलब है कि जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्रियों का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी गरही, कल्याणपुर और मलयपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कई बार छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. हालांकि इस कारोबार का मास्टरमाइंड और कुख्यात अपराधी मुखिया मुन्ना साह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है. उन्होंने कहा कि, "गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. मौके से अर्धनिर्मित हथियार और बनाने का सामान बरामद हुआ है. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जब तक जिले से अवैध हथियार का धंधा खत्म नहीं हो जाता, पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी."

इनपुट- अभिषेक निरला

ये भी पढ़ें- Kishanganj News: किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!