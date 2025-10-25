Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2974936
Zee Bihar JharkhandBH jamui

विधानसभा चुनाव से पहले जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत दो तस्कर भाई गिरफ्तार

जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी विदेशी शराब, स्मैक और ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल थे. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने ₹1.56 लाख नकद समेत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा
जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा

जमुई जिले में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. झाझा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने विदेशी शराब, स्मैक, ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में नकदी बरामद की. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली.

एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि छोटी चांदवारी बस स्टैंड इलाके में दो भाई शराब और ब्राउन शुगर की अवैध सप्लाई करते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झाझा पुलिस, मलयपुर थाना पुलिस और एफएसटी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान बबलू शर्मा और उसके भाई श्रवण कुमार उर्फ डब्लू को गिरफ्तार किया गया. दोनों के घर की तलाशी ली गई, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद हुआ.

पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांड की 1.830 लीटर विदेशी शराब, 65 पुड़िया स्मैक और ब्राउन शुगर, 14 ग्राम ब्राउन शुगर और ₹1,56,995 नगद बरामद किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी इन नशीले पदार्थों की बिक्री इलाके में करते थे और इनके तार बाहरी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय थे.

Add Zee News as a Preferred Source

एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बिहार मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती से लोगों में संतोष का माहौल है. स्थानीय लोगों ने कहा कि झाझा पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगेगी. एसडीपीओ ने स्पष्ट कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- अभिषेक निरला

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव में 'मियां-बीवी' का खौफनाक प्लान! हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui News

Trending news

Jamui News
विधानसभा चुनाव से पहले जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो सगे भाई गिरफ्तार
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में 'मियां-बीवी' का खौफनाक प्लान! हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद
bihar chunav 2025
राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं, NDA की भलाई करते हैं: संजय जायसवाल
chhath puja 2025
छठ के दिन गंगा जल लेने गए युवक को नदी ने निगला, घाट पर बेटे के लिए तड़प रही मां
bihar chunav 2025
तेजस्वी को झटका, RJD की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, BJP में शामिल
Samastipur News
दो सौ रुपए के विवाद में चली गोली, इथोपिया से लौटा NRI युवक गंभीर रूप से जख्मी
Bettiah news
डॉक्टरों की गुंडागर्दी! GMCH में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों ने शव को बनाया बंधक
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: आस्था का महापर्व छठ, गया के सूर्य कुंड में नहाय-खाय का आरंभ
chhath puja 2025
छठ पूजा पर गंगा जल की टेंशन खत्म! घर बैठे ही मिलेगी ये सुविधा, बस करना होगा ये काम
bihar chunav 2025
'बंधुआ वोट बैंक से निकलिए, तभी मिलेगी भागीदारी', चिराग की मुस्लिम वोटरों को नसीहत