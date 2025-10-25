विधानसभा चुनाव से पहले जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत दो तस्कर भाई गिरफ्तार

जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी विदेशी शराब, स्मैक और ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल थे. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने ₹1.56 लाख नकद समेत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं.
जमुई जिले में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. झाझा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने विदेशी शराब, स्मैक, ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में नकदी बरामद की. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली.
एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि छोटी चांदवारी बस स्टैंड इलाके में दो भाई शराब और ब्राउन शुगर की अवैध सप्लाई करते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झाझा पुलिस, मलयपुर थाना पुलिस और एफएसटी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान बबलू शर्मा और उसके भाई श्रवण कुमार उर्फ डब्लू को गिरफ्तार किया गया. दोनों के घर की तलाशी ली गई, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद हुआ.
पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांड की 1.830 लीटर विदेशी शराब, 65 पुड़िया स्मैक और ब्राउन शुगर, 14 ग्राम ब्राउन शुगर और ₹1,56,995 नगद बरामद किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी इन नशीले पदार्थों की बिक्री इलाके में करते थे और इनके तार बाहरी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय थे.
एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बिहार मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती से लोगों में संतोष का माहौल है. स्थानीय लोगों ने कहा कि झाझा पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगेगी. एसडीपीओ ने स्पष्ट कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
इनपुट- अभिषेक निरला
