एक ने हाथ पकड़ा...दूसरे ने पैर और तीसरे ने हसुआ से सरिता को काट डाला, रूह कंपा देने वाली साजिश का पर्दाफाश

Jamui Sarita Murder Case: जमुई पुलिस ने सरिता मरांडी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस ने हत्या की जो कहानी बताई वह रूह कंपा देनी वाली है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:30 PM IST

Sarita Murder Case: जमुई जिले चिहरा थाना क्षेत्र के रघुसार गांव से लापता स्नातक की छात्रा सरिता मरांडी की नृशंस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. एकतरफा प्यार और बदले की आग में रची गई इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए चिहरा पुलिस ने चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र से टोला सेवक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हसुआ भी बरामद कर लिया है. एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि मृतका का मुख्य आरोपी रवि हेंब्रम के साथ प्रेम प्रसंग था. सरिता की शादी दूसरी जगह तय होने से रवि नाराज था. इसी आक्रोश में उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर सरिता की हत्या की साजिश रची.

पुलिस पूछताछ में सामने आई कहानी रूह कंपा देने वाली है. आरोपियों ने स्वीकार किया कि हत्या के समय राजू मुर्मू ने सरिता के दोनों हाथ पकड़ रखे थे, जबकि ज्योति हेंब्रम ने उसके पैर जकड़ रखे थे. इसी दौरान किशुन मुर्मू ने हसुआ से उसका गला रेत दिया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. छुटकी हेंब्रम ने इस दौरान हत्यारों की मदद की. हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया गया. वहीं दूल्ला हेंब्रम को पुलिस को गुमराह करने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में लकड़ा विद्यालय का टोला सेवक राजू मुर्मू भी शामिल है. पुलिस के अनुसार, राजू का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. उस पर वर्ष 2018 में चंद्रमंडीह थाने में विस्फोटक अधिनियम और हत्या जैसे गंभीर नक्सली मामले (कांड संख्या 59/18 और 60/18) दर्ज हैं.

घटना में यूज हसुआ चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के केरवाटांड़ स्थित अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है. इस हत्याकांड के खुलासा के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. छापेमारी में चंद्रमंडीह थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार, चिहरा थानाध्यक्ष रिंकू रजक, अवर निरीक्षक महेश प्रसाद, एसटीएफ और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सतपोखरा, हेरला और बेद्रा गांव से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: आंखों के सामने जलकर राख हो गई गृहस्थी, पटना में भीषण आग का खौफनाक मंजर

