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Jamui News: जान पर खेलकर सम्राट की पुलिस ने कुख्यात ढीबू यादव को धर दबोचा, परिजनों के हमले में 2 दारोगा और एक सिपाही घायल

Jamui News: जमुई में फरार ढीबू यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम उसके परिजनों ने लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. इस हमले में दो सब-इंस्पेक्टर (SI) और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:11 PM IST

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Jamui News: जान पर खेलकर सम्राट की पुलिस ने कुख्यात ढीबू यादव को धर दबोचा
Jamui News: जान पर खेलकर सम्राट की पुलिस ने कुख्यात ढीबू यादव को धर दबोचा

Jamui News: जमुई जिले के खैरमा गांव में सोमवार (20 अप्रैल) को फरार अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया. इस हमले में दो सब-इंस्पेक्टर (SI) और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ढीबू यादव समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, खैरमा निवासी ढीबू यादव पर डकैती, लूट, मारपीट, रंगदारी और अपहरण जैसे एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था.

पुलिस टीम को घेर लिया और फिर...
उसकी गिरफ्तारी के लिए टाउन थाना के केस आईओ सुनील कुमार साह पुलिस बल के साथ खैरमा पुल के पास स्थित चिमनी भट्ठा इलाके में पहुंचे थे, जहां उसे दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान ही ढीबू यादव के परिजनों और सहयोगियों ने पुलिस टीम को घेर लिया और लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. इस हमले में SI सुनील कुमार साह, बिक्रम कुमार और सिपाही रणबीर कुमार बुरी तरह घायल हो गए. घायलों को तुरंत जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉ. मनीष कुमार की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: पत्नी की छाती पर बैठकर पति ने सिलबट्टा से कूच डाला सिर, कमरे में दौड़ाकर पकड़ा बाल

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पुलिस टीम पर जानलेवा हमला
वहीं, गिरफ्तार आरोपी ढीबू यादव को भी मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया. इस मामले में जमुई सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें तीन जवान घायल हुए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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