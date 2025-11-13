Advertisement
Jamui Accident: जमुई में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत युवकों ने अपनी गाड़ी से कई लोगों को रौंदा

Jamui News: जमुई आदर्श थानाक्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार ने जमकर कहर मचाया. इस इलाके में अनियंत्रित कार ने कई लोगों को कुचल दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों युवक शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे. कार के अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:45 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Jamui Road Accident: जमुई शहर के अति व्यस्त कचहरी चौक के पास बुधवार (12 नवंबर) की देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. बताया जा रहा है कि तीन युवक शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार कार चला रहे थे, जिसने शहर में तांडव मचा दिया. पहले उन्होंने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, फिर भागने के दौरान बाइक सवार एक परिवार को रौंद डाला और इसके बाद कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. घटना के बाद जमुई आदर्श थाना पुलिस और अंचलाधिकारी (सीओ) ललिता कुमारी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. 

पुलिस ने मौके से कार में सवार तीनों युवकों को हिरासत में लिया, जबकि वाहन के अंदर से शराब की बोतलें और गिलास बरामद किए गए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना की शुरुआत बसंत बहार के पास हुई, जहां कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया. इसके बाद चालक ने वाहन नहीं रोका और कांग्रेस कार्यालय के पास बाइक सवार परिवार को भी टक्कर मार दी, जिससे महिला और बच्चा सहित तीन लोग घायल हो गए. फिर अनियंत्रित कार स्वतंत्रता सेनानी चौक के पास सड़क किनारे झोपड़ी में चल रही दुकान में जा घुसी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार का भी बड़ा नुकसान हुआ.

स्थानीय लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवकों को पकड़ लिया. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई है, और तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. वाहन किसके नाम पर है और शराब कहां से लाई गई थी, इसकी भी जांच चल रही है. अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने बताया कि घायलों को तुरंत जमुई सदर अस्पताल भेजा गया है और राजस्व कर्मियों के माध्यम से नुकसान का आकलन कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा तय की जाए, साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाए. घटना में घायल हुई महिला ने बताया कि हम लोग बाइक से जा रहे थे तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. मैं, मेरे पति और बच्चा तीनों गिर पड़े. बहुत तेज आवाज आई, फिर कार आगे जाकर दुकान में घुस गई.

रिपोर्ट- अभिषेक

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

