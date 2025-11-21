Jamui Road Accident: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि... भाई की आंखों के सामने बहन ने गंवाई जान

Jamui Road Accident: जमुई–खैरा मुख्य मार्ग पर नवडीहा के पास गुरुवार की देर शाम लगभग 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार भाई–बहन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

कैसे हुआ हादसा

बताया जाता है कि जमुआ गांव निवासी संतोष सिंह की पत्नी ज्योति कुमारी अपने भाई सगदाहा निवासी सौरव कुमार के साथ जमुई से अपने नैहर खैरा के सगदाहा गांव जा रही थीं. जैसे ही दोनों की बाइक नवडीहा गांव के पास पहुंची, उसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार धक्का मार दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क किनारे उड़कर गिर गई और दोनों सवार दूर जा गिरे.

बहन की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों को सदर अस्पताल जमुई पहुंचाया. यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद ज्योति कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल सौरव कुमार का इलाज जारी है. उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.

ट्रक चालक मौके से फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक अनियंत्रित था और टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस फरार ट्रक और चालक की तलाश में जुट गई है. घटनास्थल पर मिले निशान और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है.

परिवार में मातमी सन्नाटा

ज्योति कुमारी की मौत की खबर मिलते ही जमुआ गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि ज्योति कुमारी अपने मायके जा रही थीं, जहां परिवार उनका इंतजार कर रहा था. लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

मेरी बहन दूर तक घसीट गईं

घायल सौरव कुमार के कहा कि हम लोग जमुई से सगदाहा जा रहे थे. नवडीहा के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. मैं सड़क पर गिरकर घायल हो गया और मेरी बहन दूर तक घसीट गईं. अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत बता दिया. ट्रक चालक टक्कर मारकर भाग गया.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

