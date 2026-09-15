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बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे निशांत कुमार? जमुई में ऑक्सीजन की कमी से 17 साल के युवक की मौत

मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी किए जाने की घटना के बाद, अब एक 17 साल के युवक की मौत हो गई है. आरोप है कि '102' एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी. एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने से सदर अस्पताल के मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 15, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:01 PM IST
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे निशांत कुमार? जमुई में ऑक्सीजन की कमी से 17 साल के युवक की मौत
Image Credit: एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न मिलने से 17 साल के युवक की मौत (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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