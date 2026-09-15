/बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे निशांत कुमार? जमुई में ऑक्सीजन की कमी से 17 साल के युवक की मौत

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जमुई सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑपरेशन थिएटर में रोशनी न होने के कारण मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट की मदद से सर्जरी की जा रही थी. वहीं, अब पटना रेफर किए जा रहे एक 17 साल के युवक की मौत हो गई है. आरोप है कि '102' एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी. इन लगातार हुई घटनाओं ने अस्पताल की इमरजेंसी स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मृतक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के फतेहपुर कानन गांव के रहने वाले महावीर रजक के बेटे महेंद्र कुमार रजक (17) के तौर पर हुई है.
परिवार के अनुसार, रविवार शाम को सांस लेने में दिक्कत होने पर महेंद्र को सदर अस्पताल लाया गया था. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. इसके बाद परिवार ने '102' एम्बुलेंस सेवा को बुलाया. एम्बुलेंस आने के बाद महिंदर को उसमें बिठाने में मदद की गई. उनके परिवार का आरोप है कि उस समय एम्बुलेंस अटेंडेंट ने बताया कि गाड़ी में ऑक्सीजन कम है और वह सिलेंडर लेने चला गया. इसी बीच, उस युवक को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. स्थिति को गंभीर समझते हुए, परिवार वाले उसे एम्बुलेंस से बाहर निकालकर तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि करीब तीन माह पहले झाझा थाना क्षेत्र के एकडरा चौक के समीप सड़क दुर्घटना में महिंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसका पटना में इलाज कराया गया था. परिजनों के मुताबिक इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य थी और वह घर लौट आया था. रविवार को अचानक सांस लेने में परेशानी होने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया था. महिंद्र की मौत के बाद परिजनों ने 102 एंबुलेंस सेवा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि युवक की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत थी. परिवार का दावा है कि अगर उस युवक को समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो उसकी जान बच सकती थी.
'102' एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर लगे आरोपों ने एक बार फिर अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. थनीष कुमार ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है. अगर एम्बुलेंस स्टाफ दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निर्ला