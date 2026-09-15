/बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे निशांत कुमार? जमुई में ऑक्सीजन की कमी से 17 साल के युवक की मौत

परिवार के अनुसार, रविवार शाम को सांस लेने में दिक्कत होने पर महेंद्र को सदर अस्पताल लाया गया था. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. इसके बाद परिवार ने '102' एम्बुलेंस सेवा को बुलाया. एम्बुलेंस आने के बाद महिंदर को उसमें बिठाने में मदद की गई. उनके परिवार का आरोप है कि उस समय एम्बुलेंस अटेंडेंट ने बताया कि गाड़ी में ऑक्सीजन कम है और वह सिलेंडर लेने चला गया. इसी बीच, उस युवक को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. स्थिति को गंभीर समझते हुए, परिवार वाले उसे एम्बुलेंस से बाहर निकालकर तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.