Jamui News: जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी

Bihar News: बिहार के जमुई जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है. दरअसल सदर अस्पताल में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट पिछले एक महीने से खराब पड़े हैं. इमरजेंसी वार्ड की हालत भी दयनीय है. चार में से तीन ऑक्सीजन फ्लोमीटर खराब हैं. ऐसी स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान को सीधे खतरा बना हुआ है.

सिलेंडर से बचाई गई बुजुर्ग महिला की जान

रविवार को लक्ष्मीपुर प्रखंड की 65 वर्षीय अहिल्या देवी को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. इमरजेंसी वार्ड में न तो ऑक्सीजन प्लांट मिला और न ही फ्लोमीटर काम कर रहे थे. करीब 20 मिनट तक ऑक्सीजन के इंतजार में मरीज तड़पती रही. बाद में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने किसी तरह सिलेंडर की व्यवस्था कर उनकी जान बचाई. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मरीज को पटना रेफर कर दिया गया.

मरीज की बेटी ने बताई लापरवाही की कहानी

मरीज की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि मां की हालत बहुत खराब थी. अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था. कोई सही से जवाब भी नहीं दे रहा था. लगभग 20 मिनट बाद सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर मां की जान बच सकी. फिर डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हर दिन 15 हज़ार खर्च कर खरीदे जा रहे सिलेंडर

जानकारी के अनुसार, कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से सदर अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे. लेकिन टेक्नीशियन की कमी और रखरखाव के अभाव में ये प्लांट अक्सर बंद पड़े रहते हैं. पिछले एक महीने से दोनों प्लांट पूरी तरह से ठप हैं. अस्पताल प्रशासन प्रतिदिन 15 हजार रुपये खर्च कर 15 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करा रहा हैं.

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की यह स्थिति मरीजों के जीवन के साथ सीधी लापरवाही दर्शाती हैं. सवाल उठ रहा है कि जब ऑक्सीजन प्लांट हैं तो उन्हें चलाया क्यों नहीं जाता? खराब होने पर टेक्नीशियन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और कब तक मरीज इस तरह जोखिम उठाने को मजबूर रहेंगे?

इनपुट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!