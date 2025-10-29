Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979464
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी

Bihar News: बिहार के जमुई से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खेलने का मामला सामना आ रहा हैं. जमुई के सदर अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती की गई महिला को समय पर ऑक्सीजन प्लांट न मिल पाने के कारण अस्पताल काफी चर्चें में है. इस घटना से उस अस्पताल की स्थिति का पता चलता है कि किस प्रकार मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

Jamui News: जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी
Jamui News: जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी

Bihar News: बिहार के जमुई जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है. दरअसल सदर अस्पताल में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट पिछले एक महीने से खराब पड़े हैं. इमरजेंसी वार्ड की हालत भी दयनीय है. चार में से तीन ऑक्सीजन फ्लोमीटर खराब हैं. ऐसी स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान को सीधे खतरा बना हुआ है.

सिलेंडर से बचाई गई बुजुर्ग महिला की जान
रविवार को लक्ष्मीपुर प्रखंड की 65 वर्षीय अहिल्या देवी को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. इमरजेंसी वार्ड में न तो ऑक्सीजन प्लांट मिला और न ही फ्लोमीटर काम कर रहे थे. करीब 20 मिनट तक ऑक्सीजन के इंतजार में मरीज तड़पती रही. बाद में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने किसी तरह सिलेंडर की व्यवस्था कर उनकी जान बचाई. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मरीज को पटना रेफर कर दिया गया.

मरीज की बेटी ने बताई लापरवाही की कहानी
मरीज की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि मां की हालत बहुत खराब थी. अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था. कोई सही से जवाब भी नहीं दे रहा था. लगभग 20 मिनट बाद सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर मां की जान बच सकी. फिर डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हर दिन 15 हज़ार खर्च कर खरीदे जा रहे सिलेंडर
जानकारी के अनुसार, कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से सदर अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे. लेकिन टेक्नीशियन की कमी और रखरखाव के अभाव में ये प्लांट अक्सर बंद पड़े रहते हैं. पिछले एक महीने से दोनों प्लांट पूरी तरह से ठप हैं. अस्पताल प्रशासन प्रतिदिन 15 हजार रुपये खर्च कर 15 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करा रहा हैं.

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की यह स्थिति मरीजों के जीवन के साथ सीधी लापरवाही दर्शाती हैं. सवाल उठ रहा है कि जब ऑक्सीजन प्लांट हैं तो उन्हें चलाया क्यों नहीं जाता? खराब होने पर टेक्नीशियन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और कब तक मरीज इस तरह जोखिम उठाने को मजबूर रहेंगे?

इनपुट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui NewsBihar News

Trending news

Jamui News
जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! ऑक्सीजन की कमी
bihar chunav 2025
जनाजा को कंधा देने के लिए तेज प्रताप यादव ने उतार दिया हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: राहुल गांधी आज से करेंगे चुनाव प्रचार, BJP से अमित शाह, राजनाथ सिंह, CM योगी मैदान में उतरेंगे
bihar chunav 2025
बेगूसराय में NDA की प्रचार गाड़ी पर हमला, गिरिराज सिंह ने विपक्ष को दी ये चुनौती
Sanjay Jha
महागठबंधन के घोषणा पत्र पर संजय झा का पलटवार, कहा- खोखले वादों झांसे का ढकोसला पत्र
8th pay commission
बिहार-झारखंड के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ!
Matihani Vidhan Sabha Seat
मटिहानी सीट पर सियासी भूचाल! बोगो सिंह ने बेगूसराय DM पर लगाया पक्षपात का आरोप
Asaduddin Owaisi
'मोदी का दिल अहमदाबाद में, नीतीश का राजगीर और लालू का दिल बेटे में बसता है': ओवैसी
bihar chunav 2025
'20 साल सिर्फ धोखा दिया', NDA पर बरसे पवन खेड़ा, कहा- 'महागठबंधन सुधारेगा गलती'
CM nitish kumar
CM Nitish का डबल अटैक! विकास गिनाया, विपक्ष को ललकारा, बोले-भ्रम फैलाने वाले हारेंगे