/जमुई सदर अस्पताल में अमानवीय घटना, आधी रात को दो गंभीर गर्भवती महिलाओं को वार्ड से निकाला बाहर

जमुई जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली एक बेहद असंवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जमुई सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर बड़े सवालों के घेरे में आ गई है. सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को करीब 12 बजे अस्पताल में इलाजरत दो गंभीर रूप से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को पटना रेफर कर दिया गया. आरोप है कि इसके तुरंत बाद दोनों महिलाओं को आधी रात को अस्पताल परिसर से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद दोनों गर्भवती महिलाएं काफी देर तक अस्पताल के बाहर रात में स्ट्रेचर पर ही दर्द से तड़पती रहीं, जबकि उनके परिजन अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों से इलाज जारी रखने की मिन्नतें करते रहे. इस अमानवीय घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर आक्रोश जताया और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.