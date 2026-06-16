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जमुई सदर अस्पताल में अमानवीय घटना, आधी रात को दो गंभीर गर्भवती महिलाओं को वार्ड से निकाला बाहर

जमुई सदर अस्पताल में सोमवार और मंगलवार की आधी रात को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां गंभीर रूप से बीमार दो गर्भवती महिलाओं को पटना रेफर कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया. एनीमिया से पीड़ित पूनम देवी को पूरा खून चढ़ने से पहले ही बाहर कर दिया गया, जबकि चमकी से पीड़ित अंजनी देवी को भी जबरन निकाला गया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:40 PM IST
जमुई सदर अस्पताल में अमानवीय घटना, आधी रात को दो गंभीर गर्भवती महिलाओं को वार्ड से निकाला बाहर
Image Credit: जमुई सदर अस्पताल में आधी रात को दो गंभीर गर्भवती महिलाओं को वार्ड से निकाला बाहर

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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