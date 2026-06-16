/जमुई सदर अस्पताल में अमानवीय घटना, आधी रात को दो गंभीर गर्भवती महिलाओं को वार्ड से निकाला बाहर

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जमुई जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली एक बेहद असंवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जमुई सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर बड़े सवालों के घेरे में आ गई है. सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को करीब 12 बजे अस्पताल में इलाजरत दो गंभीर रूप से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को पटना रेफर कर दिया गया. आरोप है कि इसके तुरंत बाद दोनों महिलाओं को आधी रात को अस्पताल परिसर से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद दोनों गर्भवती महिलाएं काफी देर तक अस्पताल के बाहर रात में स्ट्रेचर पर ही दर्द से तड़पती रहीं, जबकि उनके परिजन अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों से इलाज जारी रखने की मिन्नतें करते रहे. इस अमानवीय घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर आक्रोश जताया और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
जानकारी के अनुसार, पहली पीड़िता खैरा प्रखंड के रायपुरा की रहने वाली ललन मांझी की सात महीने की गर्भवती पत्नी पूनम देवी हैं, जिन्हें शरीर में गंभीर एनीमिया होने के कारण सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं दूसरी पीड़िता मुंगेर जिले के उरेन गांव निवासी धर्मपाल मांझी की आठ महीने की गर्भवती पत्नी अंजनी देवी हैं, जो इन दिनों अपने मायके बरहट प्रखंड के सुदामपुर में रह रही थीं. अंजनी देवी को चमकी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था. परिजनों का सीधा आरोप है कि देर रात दोनों महिलाओं का सामान्य इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उन्हें पटना रेफर करने का पर्चा थमा दिया और जबरन अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया.
पूनम देवी के परिजनों ने रोते हुए बताया कि अस्पताल में उन्हें एक यूनिट ब्लड चढ़ाया जा रहा था, लेकिन अभी पूरा ब्लड चढ़ भी नहीं पाया था कि ड्यूटी पर तैनात जीएनएम (GNM) ने क्रूरता दिखाते हुए उन्हें जबरन वार्ड से बाहर निकाल दिया. दूसरी तरफ, अंजनी देवी के परिजनों ने बताया कि इलाज मिलने के बाद उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था, फिर भी बिना सोची-समझी जिद पर अड़े कर्मियों ने उन्हें तुरंत पटना जाने को कह दिया. परिजनों का कहना है कि वे सभी बेहद गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए आधी रात को अचानक मरीज को पटना ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने में पूरी तरह असमर्थ थे. इसके बावजूद अस्पताल के कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने सदर अस्पताल में आगे इलाज जारी रखने से साफ इनकार कर दिया.
इस अमानवीय व्यवहार के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे और अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. इसी बीच वहां पहुंचे मीडिया कर्मियों ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद सात महीने की गर्भवती पूनम देवी को दोबारा अस्पताल के अंदर ले जाकर वार्ड में भर्ती किया गया और उनका इलाज फिर से शुरू हुआ. उन्हें दोबारा रक्त भी चढ़ाया गया. हालांकि, परिजनों ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार की सुबह होते ही अस्पताल प्रशासन ने उन पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया और उन्हें अस्पताल से बाहर कर दिया, जिसके बाद वे बेबस होकर गर्भवती को घर लेकर चले गए. वहीं, दूसरी गर्भवती अंजनी देवी के परिजन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मजबूरी में एक निजी क्लीनिक में ले गए.
इस पूरे संवेदनशील मामले पर प्रसव कक्ष में ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉ. निधि ने अस्पताल का पक्ष रखते हुए अपनी सफाई दी है. उन्होंने बताया कि मरीज पूनम देवी का हीमोग्लोबिन स्तर घटकर मात्र 2 ग्राम रह गया था, जो कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अत्यंत गंभीर और जानलेवा स्थिति है. ऐसी नाजुक परिस्थिति में मरीज को जिला स्तर के सदर अस्पताल में रखना बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता था. डॉ. निधि ने तर्क दिया कि मरीज की जान बचाने और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए ही उन्हें उच्च संस्थान यानी पटना रेफर किया गया था. उन्होंने कहा कि यदि मरीज को जबरन यहां रखा जाता, तो कोई भी बड़ी अप्रिय घटना या अनहोनी घट सकती थी.
इधर, सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. थनिश कुमार ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि अब तक इस संबंध में पीड़ित मरीजों या उनके परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन को कोई भी औपचारिक या लिखित शिकायत नहीं सौंपी गई है. इसके बावजूद, मीडिया और अन्य माध्यमों से मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में किसी भी डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही या अमानवीय व्यवहार की बात सामने आती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि रेफर किए गए मरीजों को सुरक्षित एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना अस्पताल प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है और इस लापरवाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.