जमुई सदर अस्पताल में फार्मासिस्ट का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, सिविल सर्जन ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

Jamui Sadar Hospital: जमुई सदर अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्वास्थ्य कर्मी रिश्वत ले रहा है. वहीं, जमुई के सिविल सर्जन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. वीडियो के आधार पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मी दयानंद कुमार पासवान को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:37 PM IST

Jamui News: जमुई सदर अस्पताल में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो में अस्पताल कर्मी दयानंद कुमार पासवान को रुपये लेते हुए देखा जा रहा है. आरोप है कि यह राशि इंजरी रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के बदले ली गई थी. मामले के सामने आते ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.  

बताया जा रहा है कि प्रशासन पहले से ही अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों और बिचौलियों पर नजर रखे हुए था. हाल ही में डीएम और एसपी द्वारा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया गया था. इसके बाद एसडीएम सौरव कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दो दलालों को गिरफ्तार किया गया था. मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी क्लीनिक ले जाने वाले गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए अस्पताल परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और आसपास की दो दुकानों को भी सील किया गया था.

सूत्रों के अनुसार, फार्मासिस्टों की कमी के कारण दयानंद कुमार पासवान की सेवा अवधि सेवानिवृत्ति के बाद भी बढ़ाई गई थी. उन पर पहले भी पैसे लेकर इंजरी रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप लगते रहे हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इधर, पूरे मामले पर जमुई के सिविल सर्जन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. वीडियो के आधार पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मी दयानंद कुमार पासवान को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद टीम गठित कर मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी दे दी गई है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

