/जमुई सदर अस्पताल में बारिश से घुटनों तक पानी से मरीजों की बढ़ी परेशानी, 5 साल से जलजमाव की समस्या जस की तस

Jamui News: जमुई में थोड़ी बारिश होते ही सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या गंभीर हो जाती है. पिछले करीब पांच वर्षों से अस्पताल परिसर की स्थिति जस की तस बनी हुई है. मुख्य गेट से लेकर अस्पताल के विभिन्न हिस्सों तक पानी जमा होने के कारण मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को हुई बारिश के बाद अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों को गंदे पानी से होकर अस्पताल आना-जाना पड़ा.