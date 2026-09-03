/जमुई सदर अस्पताल में बारिश से घुटनों तक पानी से मरीजों की बढ़ी परेशानी, 5 साल से जलजमाव की समस्या जस की तस

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Jamui News: जमुई में थोड़ी बारिश होते ही सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या गंभीर हो जाती है. पिछले करीब पांच वर्षों से अस्पताल परिसर की स्थिति जस की तस बनी हुई है. मुख्य गेट से लेकर अस्पताल के विभिन्न हिस्सों तक पानी जमा होने के कारण मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को हुई बारिश के बाद अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों को गंदे पानी से होकर अस्पताल आना-जाना पड़ा.
जलजमाव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि जिलाधिकारी नवीन की गाड़ी को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा. इससे अस्पताल परिसर की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, परिसर में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है. अस्पताल के बाहर का नाला जाम रहने की वजह से बारिश का पानी परिसर में ही जमा हो जाता है और बारिश थमने के बाद भी कई दिनों तक जलजमाव की स्थिति बनी रहती है.
अस्पताल परिसर में लंबे समय तक पानी जमा रहने से संक्रमण और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों ने जलजमाव की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए समुचित जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है. हाल के वर्षों में भी बारिश के दौरान सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या सामने आती रही है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है.
अस्पताल प्रबंधक रमेश कुमार ने बताया कि जलनिकासी की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल जलजमाव को दूर करने के लिए नगर परिषद के वाहन की मदद से परिसर से पानी निकालने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि स्थायी समाधान के लिए भी संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल की जा रही है.