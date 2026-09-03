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जमुई सदर अस्पताल में बारिश से घुटनों तक पानी से मरीजों की बढ़ी परेशानी, 5 साल से जलजमाव की समस्या जस की तस

Jamui News: जमुई सदर अस्पताल परिसर में बारिश के बाद घुटनों तक पानी जमा हो गया. मरीजों, परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक नाला जाम होने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 03, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:54 AM IST
जमुई सदर अस्पताल में बारिश से घुटनों तक पानी से मरीजों की बढ़ी परेशानी, 5 साल से जलजमाव की समस्या जस की तस
Image Credit: जमुई सदर अस्पताल में बारिश से घुटनों तक पानी से मरीजों की बढ़ी परेशानी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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