/जमुई सदर अस्पताल में सिस्टम लाचार: स्ट्रेचर नहीं मिला तो 75 वर्षीय बीमार पिता को गोद में उठाकर सीटी स्कैन कराने पहुंचा बेटा

सदानंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों से स्ट्रेचर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि एक स्ट्रेचर अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उस पर पहले से एक डेड बॉडी रखा हुआ था. ऐसे में डेड बॉडी रखे स्ट्रेचर पर अपने पिता को ले जाना संभव नहीं था. सदानंद ने बताया कि उन्होंने एक और स्ट्रेचर का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका. इस बीच, डॉक्टर तक पहुंचने में देरी हो रही थी. इसके बाद अपने पिता को गोद में उठाया और अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास लेकर गए.