/जमुई सदर अस्पताल में सिस्टम लाचार: स्ट्रेचर नहीं मिला तो 75 वर्षीय बीमार पिता को गोद में उठाकर सीटी स्कैन कराने पहुंचा बेटा

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जमुई के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों के बीच, जमुई सदर अस्पताल की एक तस्वीर वहां के हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. यहां 75 साल के बुजुर्ग मरीज को सीटी स्कैन कराने के लिए जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो उसका बेटा उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, सोनो प्रखंड के चुरहैत इलाके के रहने वाले सदानंद सिंह अपने पिता रंजय सिंह (75) को बुखार और निमोनिया की शिकायत पर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टर ने जांच के बाद बुजुर्ग का सीटी स्कैन कराने की सलाह दी. इसके बाद मरीज को सीटी स्कैन के लिए ले जाने की जरूरत पड़ी. परिजन ने स्ट्रेचर की तलाश शुरू की, लेकिन काफी देर तक उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला.
सदानंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों से स्ट्रेचर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि एक स्ट्रेचर अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उस पर पहले से एक डेड बॉडी रखा हुआ था. ऐसे में डेड बॉडी रखे स्ट्रेचर पर अपने पिता को ले जाना संभव नहीं था. सदानंद ने बताया कि उन्होंने एक और स्ट्रेचर का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका. इस बीच, डॉक्टर तक पहुंचने में देरी हो रही थी. इसके बाद अपने पिता को गोद में उठाया और अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास लेकर गए.
सदानंद ने बताया कि उन्होंने दूसरे स्ट्रेचर के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. दूसरी ओर, डॉक्टर के पास पहुंचने में भी देर हो रही थी. आखिरकार उन्होंने पिता को गोद में उठाया और अस्पताल के भीतर डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे. यह तस्वीर सिर्फ एक मरीज की परेशानी नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की हकीकत पर सवाल खड़ा करती है.
करोड़ों रुपये स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च होने के दावों के बीच अगर 75 साल के मरीज को जांच कराने के लिए परिजन को खुद गोद में उठाकर ले जाना पड़े, तो व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. मरीज के परिजन का कहना है कि अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी उन्हें भटकना पड़ा. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने भी अस्पताल प्रबंधन से जवाबदेही तय करने की मांग की है.
यह घटना सोमवार दोपहर (10 अगस्त, 2026) की बताई जा रही है. डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. थनिश कुमार ने बताया कि स्ट्रेचर से जुड़ा मामला उनके संज्ञान में आया है. ड्यूटी पर मौजूद दो ट्रॉली-मैन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है. उनसे उन हालात के बारे में बताने को कहा गया है जिनकी वजह से मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल पाया. उनके जवाब के बाद मामले की जांच की जाएगी और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला