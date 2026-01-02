Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान

Jamui News: बिहार के जमूई जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है. सोनो थाना क्षेत्र के छप्परडीह गांव में गुरुवार देर रात परिवार में आपसी कलह के चलते एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी. इस दर्दनाक हादसे में दो मासूम भाई-बहन की डूबकर मौत हो गई, जबकि मां और एक बच्ची को ग्रामीणों की तत्परता से बचा लिया गया. घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और हर आंख नम है.

मृतकों की पहचान आमीर (5 वर्ष) और आलिशा (7 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गांव निवासी मो. शमशीर के बच्चे थे. जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम मो. शमशीर की पत्नी रुबिशा खातून अचानक अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ कुएं में कूद गई. घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और चारों को कुएं से बाहर निकाला.

रेस्क्यू के दौरान आमीर और आलिशा की हालत गंभीर थी. उन्हें बाहर निकालते ही पता चला कि दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी हैं. वहीं महिला और उसकी बड़ी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

सूचना मिलते ही सोनो थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों मृत बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बच्चों की मौत कुएं में डूबने से हुई है. मां और एक बच्ची सुरक्षित हैं. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक आपसी कलह कारण हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला