Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061376
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान

Jamui Newsबिहार के जमूई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते मां ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दीहादसे में दो मासूम भाई-बहन की डूबकर मौत हो गई, जबकि मां और एक बच्ची को बचा लिया गया. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान

Jamui Newsबिहार के जमूई जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है. सोनो थाना क्षेत्र के छप्परडीह गांव में गुरुवार देर रात परिवार में आपसी कलह के चलते एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी. इस दर्दनाक हादसे में दो मासूम भाई-बहन की डूबकर मौत हो गई, जबकि मां और एक बच्ची को ग्रामीणों की तत्परता से बचा लिया गया. घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और हर आंख नम है.

मृतकों की पहचान आमीर (5 वर्ष) और आलिशा (7 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गांव निवासी मो. शमशीर के बच्चे थे. जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम मो. शमशीर की पत्नी रुबिशा खातून अचानक अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ कुएं में कूद गई. घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और चारों को कुएं से बाहर निकाला.

ये भी पढ़ें: दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्क्यू के दौरान आमीर और आलिशा की हालत गंभीर थी. उन्हें बाहर निकालते ही पता चला कि दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी हैं. वहीं महिला और उसकी बड़ी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

सूचना मिलते ही सोनो थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों मृत बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बच्चों की मौत कुएं में डूबने से हुई है. मां और एक बच्ची सुरक्षित हैं. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक आपसी कलह कारण हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

TAGS

Jamui NewsBihar News

Trending news

Jamui News
Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
BJP
'20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान
Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर
Jamui News
नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक
Bihar News
1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'