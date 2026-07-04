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जमुई में एसपी विश्वजीत दयाल का बड़ा एक्शन, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप

Jamui News: एसपी विश्वजीत दयाल ने दो पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र, जमुई निर्धारित किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:34 PM IST
जमुई में एसपी विश्वजीत दयाल का बड़ा एक्शन, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप
Image Credit: (Z News) जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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