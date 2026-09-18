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जमुईः स्कूल के बाथरूम में अचानक बेहोश हुई शिक्षिका, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत, मचा कोहराम

Jamui News: जमुई के गिद्धौर स्थित कन्या मध्य विद्यालय में 43 वर्षीय शिक्षिका प्रियंका कुमारी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. बाथरूम में बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:03 AM IST
जमुईः स्कूल के बाथरूम में अचानक बेहोश हुई शिक्षिका, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत, मचा कोहराम
Image Credit: जमुईः स्कूल के बाथरूम में अचानक बेहोश हुई शिक्षिका, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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