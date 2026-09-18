/जमुईः स्कूल के बाथरूम में अचानक बेहोश हुई शिक्षिका, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत, मचा कोहराम

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Jamui News: जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय में कार्यरत 43 वर्षीय शिक्षिका प्रियंका कुमारी की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मृतका की पहचान चारकपत्थर थाना क्षेत्र के चारकपत्थर गांव निवासी सुरेश प्रसाद बरनवाल की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. वह अपने पीछे पति, एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं. बताया जाता है कि गुरुवार को प्रियंका कुमारी विद्यालय में ड्यूटी कर रही थीं. इसी दौरान वह विद्यालय के बाथरूम में गईं, जहां अचानक गिरकर बेहोश हो गईं. घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय में मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उन्हें संभाला और आनन-फानन में इलाज के लिए गिद्धौर पीएचसी पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
रास्ते में ही तोड़ा दम
पड़ोसी संजय ने बताया कि गिद्धौर से जमुई सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही प्रियंका कुमारी की मौत हो गई. इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. मृतका के पति सुरेश प्रसाद बरनवाल ने बताया कि घटना से पहले दोपहर करीब 12 बजे तक उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी. इसके बाद विद्यालय से फोन आया कि प्रियंका की अचानक तबीयत खराब हो गई है. वह विद्यालय पहुंचने की तैयारी कर ही रहे थे कि दोबारा फोन कर उन्हें जमुई सदर अस्पताल आने को कहा गया. अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पत्नी की मौत की जानकारी मिली.
अचानक बिगड़ी थी तबीयत
विद्यालय के समीप रहने वाले पड़ोसी संजय ने बताया कि प्रियंका कुमारी कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं. तबीयत बिगड़ने के बाद विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया था. पति सुरेश प्रसाद बरनवाल ने बताया कि फिलहाल प्रियंका की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. अचानक हुई मौत से परिजन सदमे में हैं.
विद्यालय परिवार में पसरा मातम
वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय परिवार में भी शोक की लहर दौड़ गई. शिक्षिका की अचानक मौत से विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं और परिजनों में गम का माहौल है. मौत के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला