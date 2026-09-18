/जमुईः स्कूल के बाथरूम में अचानक बेहोश हुई शिक्षिका, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत, मचा कोहराम

Jamui News: जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय में कार्यरत 43 वर्षीय शिक्षिका प्रियंका कुमारी की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मृतका की पहचान चारकपत्थर थाना क्षेत्र के चारकपत्थर गांव निवासी सुरेश प्रसाद बरनवाल की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. वह अपने पीछे पति, एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं. बताया जाता है कि गुरुवार को प्रियंका कुमारी विद्यालय में ड्यूटी कर रही थीं. इसी दौरान वह विद्यालय के बाथरूम में गईं, जहां अचानक गिरकर बेहोश हो गईं. घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय में मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उन्हें संभाला और आनन-फानन में इलाज के लिए गिद्धौर पीएचसी पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया.