Jamui News: सिलेंडर को बना दिया बम और चली गई युवक की जान! जानें क्या है पूरा मामला?

Jamui Crime News: जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जलय दोस्तानी गांव में मंगलवार (04 नवंबर) की देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक गैस सिलेंडर बम की तरह फट गया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान लाटो यादव के बेटे धीरज कुमार की मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया कि उसने जलता हुआ सिलेंडर छत से नीचे फेंका था, जिससे हुए धमाके में धीरज कुमार की मौत हो गई. आनन-फानन में पड़ोसी धीरज कुमार के शव को सदर अस्पताल पहुंचाकर फरार हो गए. परिजन ने आग लगा गैस सिलेंडर छत से घर के पास फेंकने का आरोप पड़ोसी रोहित कुमार व अन्य लोगों पर लगाया है.

मृतक की भाभी कौशल देवी ने बताया कि उनके घर के आगे रोहित कुमार का घर है. अचानक रोहित कुमार जला हुआ सिलेंडर छत से उनके घर के पास फेंक दिया. सिलेंडर में आग लगी हुई थी. जिस वजह से वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई. इसी दौरान उनका देवर धीरज कुमार आया और बोरा से आग को बुझाने का प्रयास करने लगा. तभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और सिलेंडर का टुकड़ा धीरज कुमार के सिर और मुंह में लग गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

उसके बाद रोहित कुमार सहित अन्य लोगों के द्वारा धीरज कुमार के शव को सदर अस्पताल में लाकर छोड़ दिया गया और सभी लोग फरार हो गए. उन्होंने बताया कि जानबूझकर उनके घर के पास आग लगा हुआ सिलेंडर फेंका गया है. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. धीरज कुमार की मौत के बाद पूरे परिवार में चीख- पुकार मच गया. परिवार वालों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजन का रो- रो कर बुरा हाल हो रहा है.

रिपोर्ट- अभिषेक

