जमुई में दरिंदगी की हदें पार, छोटी बहन को ढाल बनाकर छात्रा से किया दुष्कर्म, वीडियो भी किया वायरल

बिहार के जमुई जिले से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दिनदहाड़े दो सगी बहनों का अपहरण कर लिया. शहर के व्यस्त महिसौड़ी चौक से तीन युवकों ने एक 15 वर्षीय छात्रा और उसकी छोटी बहन को अगवा किया और पड़ोसी जिले लखीसराय ले जाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म की घृणित वारदात को अंजाम दिया. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने इस हैवानियत का लाइव वीडियो भी बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

घटना 15 अप्रैल की बताई जा रही है. पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी 15 वर्षीय बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ जमुई बाजार किताब खरीदने गई थी. जब दोनों बहनें किताबें खरीदकर घर लौटने के लिए महिसौड़ी चौक पर खड़ी थीं, तभी टाउन थाना क्षेत्र के हरला गांव निवासी मनीष कुमार अपने दो साथियों के साथ दो बाइकों पर सवार होकर वहां पहुँचा. आरोपियों ने पहले छोटी बहन को जबरन बाइक पर बैठा लिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर बड़ी बहन को भी साथ चलने पर मजबूर किया. डरी-सहमी दोनों बहनों को आरोपी जमुई से दूर लखीसराय के एक होटल में ले गए.

लखीसराय के एक होटल में आरोपी मनीष कुमार ने छात्रा को एक कमरे में बंद कर दिया. उसने छोटी बहन को जान से मारने की धमकी दी और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता गिड़गिड़ाती रही और चिल्लाती रही, लेकिन मनीष का दिल नहीं पसीजा. आरोपी ने इस पूरी वारदात का मोबाइल से लाइव वीडियो भी बनाया. घटना के बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा. इसी डर से छात्रा ने कई दिनों तक घर पर किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन जब आरोपी ने खुद ही वीडियो वायरल कर दिया, तब जाकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

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परिजनों ने बताया कि आरोपी मनीष कुमार काफी समय से छात्रा को परेशान कर रहा था. जब वह पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाती थी, तब भी मनीष उसके साथ छेड़खानी करता था. इस संबंध में दो बार मनीष के परिवार वालों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं और अंततः इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. मंगलवार को पीड़िता के साथ परिजन महिला थाना पहुँचे और प्राथमिकी दर्ज कराई. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और इस घृणित कार्य में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- अभिषेक निरला