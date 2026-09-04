/जमुई: उलाय नदी में डूबने से युवक की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, 15 घंटे बाद मिला शव

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Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के पांडेयडीह गांव के पास स्थित उलाय नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई. युवक करीब 10 साथियों के साथ नदी में नहाने गया था. घटना के बाद उसकी काफी देर तक तलाश की गई. करीब 15 घंटे की खोजबीन के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से युवक का शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान खुरी परास गांव निवासी स्वर्गीय वाल्मीकि पासवान के पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, जमुई भेज दिया. गुरुवार की शाम करीब चार बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया. घटना के बाद पुलिस ने दो युवकों से पूछताछ की, जिसके बाद आशीष के नदी में डूबने की जानकारी सामने आई. स्थानीय गोताखोरों ने करीब 15 घंटे की तलाश के बाद नदी से शव बरामद किया.
इधर, मृतक की मां शकुंतला देवी ने बेटे की मौत को हादसा मानने से इनकार करते हुए षड्यंत्र के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने पड़ोसी अभिमन्यु कुमार और उसके जीजा पर आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 10 दिन पहले दोनों ने फोन कर आशीष को धमकी दी थी. आरोप है कि अभिमन्यु की साली से फोन पर बातचीत करने को लेकर आशीष को धमकी दी गई थी. शकुंतला देवी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में गांव के चौकीदार और कुछ ग्रामीणों को भी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मां का आरोप है कि इसके बाद आशीष को घर से बुलाकर नहाने के बहाने नदी ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई.
फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही युवक की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. आशीष दो भाइयों में छोटा था. उसकी मौत के बाद मां समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद खुरी परास गांव स्थित उसके घर पर लोगों की भीड़ जुटी रही और परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला