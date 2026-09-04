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जमुई: उलाय नदी में डूबने से युवक की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, 15 घंटे बाद मिला शव

Jamui News: जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में उलाय नदी में नहाने के दौरान आशीष कुमार की डूबने से मौत हो गई. करीब 15 घंटे बाद गोताखोरों ने शव बरामद किया. मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए दो लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 04, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:04 AM IST
जमुई: उलाय नदी में डूबने से युवक की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, 15 घंटे बाद मिला शव
Image Credit: उलाय नदी में डूबने से युवक की मौत, (वीडियो ग्रैब)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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