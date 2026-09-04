/जमुई: उलाय नदी में डूबने से युवक की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, 15 घंटे बाद मिला शव

इधर, मृतक की मां शकुंतला देवी ने बेटे की मौत को हादसा मानने से इनकार करते हुए षड्यंत्र के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने पड़ोसी अभिमन्यु कुमार और उसके जीजा पर आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 10 दिन पहले दोनों ने फोन कर आशीष को धमकी दी थी. आरोप है कि अभिमन्यु की साली से फोन पर बातचीत करने को लेकर आशीष को धमकी दी गई थी. शकुंतला देवी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में गांव के चौकीदार और कुछ ग्रामीणों को भी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मां का आरोप है कि इसके बाद आशीष को घर से बुलाकर नहाने के बहाने नदी ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई.