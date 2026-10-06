/जमुई में बेकाबू हाइवा ने मजदूर को कुचला: मौत के बाद 4 घंटे NH-333 जाम, डेढ़ साल में दूसरी बार उजड़ा परिवार

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के NH-333 पर भीठरा पेट्रोल पंप के पास सोमवार रात तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर पलट गया. इसकी चपेट में आने से भीठरा गांव निवासी मजदूर दिनेश यादव (52) की मौत हो गई। हादसे में हाइवा का खलासी भी घायल हुआ, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि दिनेश यादव सोमवार रात करीब नौ बजे मजदूरी का काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सोनो की ओर से आ रहा गिट्टी लदा हाइवा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और दिनेश को अपनी चपेट में ले लिया. गंभीर हालत में उन्हें सोनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जमुई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.