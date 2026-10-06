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जमुई में बेकाबू हाइवा ने मजदूर को कुचला: मौत के बाद 4 घंटे NH-333 जाम, डेढ़ साल में दूसरी बार उजड़ा परिवार

Jamui News: जमुई के सोनो में तेज रफ्तार हाइवा पलटने से मजदूर दिनेश यादव की मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और ब्रेकर की मांग को लेकर एनएच जाम कर दिया. पीड़ित परिवार ने डेढ़ साल पहले भी सड़क हादसे का दर्द झेल चुका है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Oct 06, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:50 PM IST
जमुई में बेकाबू हाइवा ने मजदूर को कुचला: मौत के बाद 4 घंटे NH-333 जाम, डेढ़ साल में दूसरी बार उजड़ा परिवार
Image Credit: जमुई में बेकाबू हाइवा ने मजदूर को कुचला: मौत के बाद 4 घंटे NH-333 जाम

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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