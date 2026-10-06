/जमुई में बेकाबू हाइवा ने मजदूर को कुचला: मौत के बाद 4 घंटे NH-333 जाम, डेढ़ साल में दूसरी बार उजड़ा परिवार

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Jamui News: बिहार के जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के NH-333 पर भीठरा पेट्रोल पंप के पास सोमवार रात तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर पलट गया. इसकी चपेट में आने से भीठरा गांव निवासी मजदूर दिनेश यादव (52) की मौत हो गई। हादसे में हाइवा का खलासी भी घायल हुआ, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि दिनेश यादव सोमवार रात करीब नौ बजे मजदूरी का काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सोनो की ओर से आ रहा गिट्टी लदा हाइवा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और दिनेश को अपनी चपेट में ले लिया. गंभीर हालत में उन्हें सोनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जमुई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
मंगलवार सुबह घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने दिनेश यादव का शव एनएच पर रखकर सोनो-झाझा मार्ग को जाम कर दिया. ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और घटनास्थल पर ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे. सूचना मिलते ही सोनो थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. इसके बाद झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार और सोनो बीडीओ खुशबू कुमारी भी मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने स्वजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया. इसके बाद करीब चार घंटे बाद सुबह 10 बजे जाम हटाया गया और एनएच पर वाहनों का परिचालन सामान्य हुआ.
इस हादसे ने एक ऐसे परिवार को फिर गहरे जख्म दे दिए, जो पहले से ही सड़क हादसे का दर्द झेल रहा है. परिजनों के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पहले तेज रफ्तार ट्रक दिनेश यादव के घर में घुस गया था. उस हादसे में उनकी गर्भवती बहू गुड़िया देवी की मौत हो गई थी, जबकि पत्नी कलावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. परिजनों के अनुसार, कलावती देवी आज भी बिस्तर पर हैं और उनके पैर की हालत बेहद खराब है. उनका कहना है कि उस हादसे के बाद मुआवजा दिलाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक उन्हें सहायता नहीं मिल सकी. अब परिवार के कमाने वाले दिनेश यादव की भी मौत हो गई.
परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हादसों के बावजूद अब तक न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से परिवार को अपेक्षित सहयोग मिल पाया है. पहले बहू की मौत, फिर पत्नी का बिस्तर पर पड़ जाना और अब परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया है. सवाल यह है कि आखिर इस परिवार की सुध कब ली जाएगी? क्या अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी? या फिर हर हादसे के बाद आश्वासन देकर परिवार को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाएगा? ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय लोगों से वोट लेने वाले जिम्मेदारों को ऐसे परिवारों की परेशानी का भी जवाब देना चाहिए.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला