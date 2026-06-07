/Jamui Love Story: इश्क में सब जायज है! पहले बिन्दू से सीमा परवीन बनी, अब 19 साल छोटे लड़के से विवाह रचाकर हो गई हिंदू

Jamui Viral Love Story: जमुई में प्रेम-प्रसंग का एक मामला काफी सु्र्खियों में है. लोग इसकी तुलना सीमा हैदर-सचिन मीणा केस से भी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रेम-कहानी में उम्र गैप से लेकर धर्म-परिवर्तन तक का मामला जुड़ा है. खास बात यह है कि सच्चे प्यार की तलाश में महिला ने एक नहीं बल्कि दो बार धर्म परिवर्तन किया. महिला ने पहले एक मुस्लिम युवक से शादी की और खुद भी मुसलमान बन गई. फिर उसे अपने से 19 साल छोटे एक युवक से मोहब्बत हो गई और उससे शादी रचाकर महिला फिर से हिंदू हो गई. इस लव स्टोरी की शुरुआत एक रॉन्ग नंबर के जरिए हुई थी. जानकारी के मुताबिक, यह मामला खैरा थाना क्षेत्र के खडूई बरियारपुर गांव का है.