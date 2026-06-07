/Jamui Love Story: इश्क में सब जायज है! पहले बिन्दू से सीमा परवीन बनी, अब 19 साल छोटे लड़के से विवाह रचाकर हो गई हिंदू

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Jamui Viral Love Story: जमुई में प्रेम-प्रसंग का एक मामला काफी सु्र्खियों में है. लोग इसकी तुलना सीमा हैदर-सचिन मीणा केस से भी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रेम-कहानी में उम्र गैप से लेकर धर्म-परिवर्तन तक का मामला जुड़ा है. खास बात यह है कि सच्चे प्यार की तलाश में महिला ने एक नहीं बल्कि दो बार धर्म परिवर्तन किया. महिला ने पहले एक मुस्लिम युवक से शादी की और खुद भी मुसलमान बन गई. फिर उसे अपने से 19 साल छोटे एक युवक से मोहब्बत हो गई और उससे शादी रचाकर महिला फिर से हिंदू हो गई. इस लव स्टोरी की शुरुआत एक रॉन्ग नंबर के जरिए हुई थी. जानकारी के मुताबिक, यह मामला खैरा थाना क्षेत्र के खडूई बरियारपुर गांव का है.
बताया जा रहा है कि खडूई बरियारपुर गांव निवासी 19 वर्षीय महावीर ठाकुर और पूर्णिया की 36 वर्षीय बिंदु देवी उर्फ सीमा परवीन की प्रेम कहानी करीब दो वर्ष पहले एक रॉन्ग नंबर कॉल से शुरू हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह रिश्ता प्रेम में बदल गया. जानकारी के अनुसार, महिला का मूल नाम बिंदु देवी था. करीब 10 साल पहले बिंदू ने पूर्णिया निवासी मनन आलम से प्रेम होने के बाद हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम सीमा परवीन रख लिया था. बाद में दोनों ने विवाह किया और उनके पांच बच्चे भी हुए. समय के साथ वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगा.
महिला का आरोप है कि वैवाहिक जीवन में उसे लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी. इसी बीच महावीर ठाकुर से उसकी नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया. इसके बाद महिला अपने घर से निकलकर महावीर के साथ कोलकाता पहुंच गई, जहां दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. महावीर ठाकुर से विवाह के बाद महिला ने फिर से हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना पुराना नाम बिंदु देवी स्वीकार कर लिया. इस तरह उसने अपने जीवन में दूसरी बार धर्म परिवर्तन किया. शादी के बाद दोनों जमुई स्थित महावीर ठाकुर के गांव पहुंच गए, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया.
इस मामले में लोगों को सीमा हैदर याद आ गई. लोगों का कहना है कि जैसे सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर सचिन मीणा के पास आई थी, ठीक उसी तरह से सीमा परवीन उर्फ बिंदू भी महावीर ठाकुर के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए जमुई पहुंच गई है. इस मामले में बिंदू देवी ने बताया कि वह अपने पहले वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी. लगातार प्रताड़ना और मानसिक तनाव के कारण उसने नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया. उसका कहना है कि वह अपनी इच्छा से महावीर ठाकुर के साथ आई है और अब महावीर के साथ रहना चाहती है.
वहीं इस मामले में महावीर ठाकुर का कहना है कि करीब दो वर्ष पहले मिस कॉल के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई थी. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आए और प्रेम हो गया. महावीर ने कहा कि उसे बिंदू देवी के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जीवनभर उसके साथ रहना चाहते है.
रिपोर्ट- अभिषेक