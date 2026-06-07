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Jamui Love Story: इश्क में सब जायज है! पहले बिन्दू से सीमा परवीन बनी, अब 19 साल छोटे लड़के से विवाह रचाकर हो गई हिंदू

Jamui Love Story Viral:

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:25 AM IST
Jamui Love Story: इश्क में सब जायज है! पहले बिन्दू से सीमा परवीन बनी, अब 19 साल छोटे लड़के से विवाह रचाकर हो गई हिंदू
Image Credit: जमुई की प्रेम कहानी

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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