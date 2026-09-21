/जमुई में जो कुछ भी हुआ, उससे जेहन में ताजा हो गईं बिहार में राह चलते छेड़खानी की ये बड़ी घटनाएं

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बिहार के जमुई जिले का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देखकर हर कोई बुरी तरह हिल गया है. सभी इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार लड़के और लड़की को कुछ लोग रास्ते में रोक लेते हैं और दोनों को घेर लेते हैं. वीडियो में लड़की के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने का दृश्य भी दिखाई देता है. लड़की वहां मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर उन्हें जाने देने की अपील करती नजर आ रही है.
वह कहती सुनाई देती है, 'बच्चा हैं, जाने दीजिए, अब कभी नहीं आएंगे.' खैर ये तो रही हाल-फिलहाल की घटना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिहार में सुनसान रास्तों पर छात्र-छात्राओं या जोड़ों को घेरकर बदसलूकी करने, मारपीट करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. आइए जानते हैं-
जहानाबाद छेड़खानी कांड (2018)
जहानाबाद छेड़खानी कांड अप्रैल 2018 में हुआ था. यह बिहार का सबसे चर्चित और भयावह मामला था. जिले के भरथुआ इलाके में सुनसान सड़क पर एक नाबालिग लड़की को करीब आधा दर्जन से अधिक मनचलों ने घेर लिया था. आरोपियों ने लड़की के कपड़े खींच और बदसलूकी भी की. इस दौरान पीड़िता रोती-बिलखती हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की भीख मांगती रही. आरोपी यही तक नहीं रुके, उन लोगों ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया डाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने स्पेशल टीम गठित की और मुख्य आरोपी समेत सभी नाबालिग-वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया. बता दें कि साइबर सेल की मदद से वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाया भी गया था.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (2018)
मुजफ्फरपुर में सरकारी मदद से चलने वाले एक शेल्टर होम में रह रही 34 बेसहारा नाबालिग लड़कियों के साथ, उस संस्था को चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर और दूसरे प्रभावशाली लोगों ने महीनों तक रेप और यौन शोषण किया. शेल्टर होम मामला संसद तक भी पहुंचा, जिसके बाद जांच CBI को सौंप दी गई और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
जहानाबाद वायरल वीडियो मामला (2018)
जहानाबाद में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को लगभग आधा दर्जन लड़कों ने घेर लिया और जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ की थी. ये घटना मई 2018 की थी. लड़कों ने खुद ही इस घटना का वीडियो बनाया और फेसबुक-व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया. बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचा था.