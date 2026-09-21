/जमुई में जो कुछ भी हुआ, उससे जेहन में ताजा हो गईं बिहार में राह चलते छेड़खानी की ये बड़ी घटनाएं

जहानाबाद छेड़खानी कांड (2018)

जहानाबाद छेड़खानी कांड अप्रैल 2018 में हुआ था. यह बिहार का सबसे चर्चित और भयावह मामला था. जिले के भरथुआ इलाके में सुनसान सड़क पर एक नाबालिग लड़की को करीब आधा दर्जन से अधिक मनचलों ने घेर लिया था. आरोपियों ने लड़की के कपड़े खींच और बदसलूकी भी की. इस दौरान पीड़िता रोती-बिलखती हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की भीख मांगती रही. आरोपी यही तक नहीं रुके, उन लोगों ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया डाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने स्पेशल टीम गठित की और मुख्य आरोपी समेत सभी नाबालिग-वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया. बता दें कि साइबर सेल की मदद से वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाया भी गया था.