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जमुई में जो कुछ भी हुआ, उससे जेहन में ताजा हो गईं बिहार में राह चलते छेड़खानी की ये बड़ी घटनाएं

जमुई जिले से सामने आए वीडियो ने बिहार में पहले भी हुए कुछ छेड़खानी की घटनाओं को ताजा कर दिया है. जहानाबाद छेड़खानी कांड, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस कुछ प्रमुख मामले हैं.

Written ByRanjana Dubey
Published: Sep 21, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:42 PM IST
जमुई में जो कुछ भी हुआ, उससे जेहन में ताजा हो गईं बिहार में राह चलते छेड़खानी की ये बड़ी घटनाएं
Image Credit: बिहार छे़डखानी कांड (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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