जन सुराज उम्मीदवार सुभाष पासवान के काफिले पर हमला, ईंट-पत्थर से तोड़े प्रचार वाहनों के शीशे

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को खत्म हुआ. इस बीच दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जोरो पर है. वहीं, जमुई में चुनावी हिंसा देखने को मिली. यहां पर सिकंदरा विधानसभा क्षए में जन सुराज उम्मीदवार सुभाष पासवान के काफिले पर ईंट-पत्थर से हमला कर प्रचार वाहनों के शीशे तोड़े दिए गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:52 AM IST

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर 'ईंट-पत्थर' से जानलेवा हमला
Jan Suraaj Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के प्रचार अभियान पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नौनी गांव में बुधवार की देर शाम प्रचार करने पहुंचे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुभाष पासवान के काफिले पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुभाष पासवान के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए गांव पहुंचे थे. तभी अचानक गांव के कुछ युवक बोरी में भरकर ईंट-पत्थर लेकर आए और वाहनों पर हमला कर दिया. इस दौरान कई प्रचार वाहनों के शीशे टूट गए और मौके पर अफरातफरी मच गई.

प्रचार में शामिल महिला कार्यकर्ता कांति देवी ने बताया कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने आए थे. अचानक कुछ युवकों ने बोरी में ईंट-पत्थर लाकर गाड़ियों पर फेंकना शुरू कर दिया. हमारे वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए. गांव के लोग भी हमलावरों का नाम बताने से बच रहे हैं. आखिर उनका मकसद क्या था, यह हमें समझ नहीं आ रहा.

घटना की सूचना मिलते ही चंद्रदीप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने मौके से कुछ पत्थर बरामद किए हैं और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल

बता दें कि जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. इसी को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं. इस कार्यक्रम की तैयारी और प्रचार-प्रसार के दौरान यह हमला हुआ.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें:तेजस्वी से नाराजगी के बीच तेजप्रताप के उम्मीदवार को मिला मुकेश सहनी का समर्थन

