चुनाव से ठीक पहले जमुई में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, खंडहर से मिली AK-47 की लोडेड मैगजीन, पुलिस के हाथ-पांव फूले!

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है. इसी क्रम में मलयपुर थाना पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर किए गए तलाशी अभियान में पुलिस ने AK-47 राइफल की एक लोडेड मैगजीन जिसमें 10 जिंदा कारतूस थे और 2 अतिरिक्त जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस को यह सफलता तब मिली जब जिलेभर में चुनाव से पहले संभावित आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई थी.

जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व मलयपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव के पास आंजन नदी किनारे स्थित जल संसाधन विभाग की पुरानी खंडहर इमारत में छिपे हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही एसटीएफ और मलयपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में छापेमारी की. तलाशी के दौरान AK-47 की लोडेड मैगजीन और कुल 12 कारतूस बरामद हुए.

एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई मलयपुर थाना पुलिस, एसटीएफ, सीआरपीएफ 119 बटालियन और जिला आसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने की. अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया. पूरी टीम ने इलाके के कई संभावित ठिकानों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके.

पुलिस ने कहा है कि बरामद हथियार और कारतूस का नक्सली गतिविधियों से जुड़ाव हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये हथियार कहां से आए और किस उद्देश्य से इलाके में छिपाए गए थे. जमुई और आसपास के कई इलाके पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं, इसलिए पुलिस इस कोण से भी जांच कर रही है.

जमुई एसपी ने बताया कि पुलिस चुनाव के दौरान भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. सभी थाना क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन, छापेमारी और फ्लैग मार्च नियमित रूप से किए जा रहे हैं. सुरक्षा बलों का ध्यान खासकर उन इलाकों पर है, जहां पहले नक्सली या असामाजिक तत्वों की गतिविधियां देखी गई थीं.

एसपी विश्वजीत दयाल ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या हथियारों का अवैध इस्तेमाल करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी हालत में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देगा. इस अभियान का उद्देश्य है कि लोग बिना डर के मतदान कर सकें और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे.

